Рустам Минниханов открыл в Средней Елюзани образовательный комплекс
Церемония открытия школы и детского сада в татарском селе дала старт Всероссийскому Сабантую-2017.
Церемония открытия школы и детского сада в татарском селе дала старт Всероссийскому Сабантую-2017.
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сегодня в татарском селе Средняя Елюзань в Пензенской области состоялось торжественное открытие образовательного комплекса, включающего школу и детский сад. Церемония открытия комплекса стала первым событием в череде праздничных мероприятий в рамках Всероссийского Сабантуя-2017, который проходит сегодня, сообщают местные СМИ.
Почетным гостем торжественного открытия комплекса стал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он прибыл на церемонию вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Гостей встретили традиционным татарским лакомством
«Я много слышал о вашем селе и давно хотел его посетить. Сегодня, в день проведения Всероссийского сельского Сабантуя, нам представилась такая возможность, — обратился
Образовательный комплекс включает в себя начальную школу на 200 мест и расположенный рядом детский сад на 150 мест. И то, и другое жизненно необходимо, поскольку в селе проживает более 10 тысяч человек, а темпы рождаемости держатся на стабильно высоком уровне.