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11:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов открыл в Средней Елюзани образовательный комплекс

Церемония открытия школы и детского сада в татарском селе дала старт Всероссийскому Сабантую-2017.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сегодня в татарском селе Средняя Елюзань в Пензенской области состоялось торжественное открытие образовательного комплекса, включающего школу и детский сад. Церемония открытия комплекса стала первым событием в череде праздничных мероприятий в рамках Всероссийского Сабантуя-2017, который проходит сегодня, сообщают местные СМИ.

Почетным гостем торжественного открытия комплекса стал Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он прибыл на церемонию вместе с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. Гостей встретили традиционным татарским лакомством чак-чак.

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«Я много слышал о вашем селе и давно хотел его посетить. Сегодня, в день проведения Всероссийского сельского Сабантуя, нам представилась такая возможность, — обратился по-татарски к жителям села Рустам Минниханов. — Сейчас мы присутствуем на церемонии открытия замечательной школы и детского сада. Дети — это самое главное. Поэтому очень важно создавать необходимые условия для получения качественного образования». В подарок Президент Татарстана преподнес многотомную историю татарского народа, пожелав чтить свои корни.

Образовательный комплекс включает в себя начальную школу на 200 мест и расположенный рядом детский сад на 150 мест. И то, и другое жизненно необходимо, поскольку в селе проживает более 10 тысяч человек, а темпы рождаемости держатся на стабильно высоком уровне.

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Рустам Минниханов открыл в Средней Елюзани образовательный комплекс
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