Астана встретила Николаса Кейджа дерзкими вопросами и куртом

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 22 июл — Sputnik, Айгюзель Кадир. Кумир миллионов с пронзительным взглядом Николас Кейдж впервые ступил на казахстанскую землю. Астана для актера мировой величины напомнила черно-белый фильм о будущем. Со столичными журналистами Кейдж поделился своим мнением о казахстанском кино и даже планами на вечер.

Его первый раз

Первая встреча со столицей Казахстана уже оставила сильные впечатления у актера. Николас Кейдж, едва бросив взгляд на Астану, вспомнил философско-фантастический фильм 30-х годов прошлого века — черно-белый «Облик грядущего».

«Я очень люблю путешествовать. Существует такое понятие, как дух места. Безусловно, он здесь тоже присутствует. Конечно, у меня есть огромное желание попробовать вашу пищу», — сказал на пресс-конференции Николас Кейдж.

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Несмотря на значимость актера и разнообразие сыгранных ролей, беспощадная фурия под названием интернет в последние годы превратила Никола Кейджа в излюбленного героя смешных мемов. Широко раскрытые глаза актера стали визуальной заменой «Да ладно» и саркастическим ответом заядлых юзеров.

«Слушай, невозможно контролировать машину, которая идет. Я начинал свою карьеру с малобюджетных независимых фильмов вроде “Поцелуй вампира”, “Плетеный человек”. Мне нравились эти фильмы, так как они были новым испытанием. Фильмы, из-за которых я стал объектом такого публичного внимания, тоже мной любимы. Но это всего лишь часть того, чем я занимаюсь», — ответил Николас Кейдж.

Впрочем, в Астане Кейдж абсолютно не напоминал того героя забавных зарисовок. Классический стиль, солидная борода и темные очки — брутальный мужчина с серьезными планами на будущее четко и лаконично отвечал любопытным журналистам.

Казахстанский фильм с Кейджом в главной роли

Мечтать не вредно, скажут те, для кого увидеть имя Николаса Кейджа в титрах продукции отечественного кинопрома не представляется возможным даже в лучших снах. Но такую возможность не исключила сама звезда Голливуда, которому успели подарить диск с казахстанским фильмом «Алмазный меч».

«Я бы с удовольствием поучаствовал в кинопроекте на этой территории. До пресс-конференции я встретился с режиссером и продюсером фильма “Алмаз Қылыш”. Я получил в подарок первую серию. Хочу сегодня до открытия фестиваля посмотреть. Я люблю узнавать новые места, поэтому погрузиться в вашу культуру мне очень интересно», — заявил оскароносный Кейдж.

Помимо диска с фильмом, Кейджу подарили упаковку с традиционным казахским куртом.

Более того, актер предложил для казахстанских режиссеров идею для нового фильма. По его словам, история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате.

В субботу вечером Николас Кейдж пройдется по ковровой дорожке крупнейшей площадки для показа фильмов — «Евразия», а уже в воскресенье лично откроет детский кинофестиваль.