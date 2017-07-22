Астана встретила Николаса Кейджа дерзкими вопросами и куртом
Николас Кейдж предложил казахстанским кинематографистам идею для нового фильма.
Николас Кейдж предложил казахстанским кинематографистам идею для нового фильма.
АСТАНА, 22 июл — Sputnik, Айгюзель Кадир. Кумир миллионов с пронзительным взглядом Николас Кейдж впервые ступил на казахстанскую землю. Астана для актера мировой величины напомнила
Его первый раз
Первая встреча со столицей Казахстана уже оставила сильные впечатления у актера. Николас Кейдж, едва бросив взгляд на Астану, вспомнил
«Я очень люблю путешествовать. Существует такое понятие, как дух места. Безусловно, он здесь тоже присутствует. Конечно, у меня есть огромное желание попробовать вашу пищу», — сказал на
Несмотря на значимость актера и разнообразие сыгранных ролей, беспощадная фурия под названием интернет в последние годы превратила Никола Кейджа в излюбленного героя смешных мемов. Широко раскрытые глаза актера стали визуальной заменой «Да ладно» и саркастическим ответом заядлых юзеров.
«Слушай, невозможно контролировать машину, которая идет. Я начинал свою карьеру с малобюджетных независимых фильмов вроде “Поцелуй вампира”, “Плетеный человек”. Мне нравились эти фильмы, так как они были новым испытанием. Фильмы,
Впрочем, в Астане Кейдж абсолютно не напоминал того героя забавных зарисовок. Классический стиль, солидная борода и темные очки — брутальный мужчина с серьезными планами на будущее четко и лаконично отвечал любопытным журналистам.
Казахстанский фильм с Кейджом в главной роли
Мечтать не вредно, скажут те, для кого увидеть имя Николаса Кейджа в титрах продукции отечественного кинопрома не представляется возможным даже в лучших снах. Но такую возможность не исключила сама звезда Голливуда, которому успели подарить диск с казахстанским фильмом «Алмазный меч».
«Я бы с удовольствием поучаствовал в кинопроекте на этой территории. До
Помимо диска с фильмом, Кейджу подарили упаковку с традиционным казахским куртом.
Более того, актер предложил для казахстанских режиссеров идею для нового фильма. По его словам, история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате.
В субботу вечером Николас Кейдж пройдется по ковровой дорожке крупнейшей площадки для показа фильмов — «Евразия», а уже в воскресенье лично откроет детский кинофестиваль.
Звезда класса «А», как назвал его министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, прилетел в Астану ранним субботним утром для участия в кинофестивале «Евразия». Кумир многих казахстанцев и олицетворение эпохи в глазах своих поклонников, Кейдж, чья настоящая фамилия Коппола, в 1995 году стал обладателем премий «Оскар» и «Золотой Глобус».