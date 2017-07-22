Парад МЧС на проспекте Независимости в Минске
Парад МЧС проходит 22 июля на проспекте Независимости в Минске. В нем принимают участие взвод почетного караула Университета гражданской защиты, духовые оркестры, ветераны службы и юные спасатели.
Парад МЧС проходит 22 июля на проспекте Независимости в Минске. В нем принимают участие взвод почетного караула Университета гражданской защиты, духовые оркестры, ветераны службы и юные спасатели.
Празднования устраиваются в честь Дня пожарной службы, который отмечается 25 июля.