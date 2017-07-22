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11:32 (мск), источник: БЕЛТА

Парад МЧС на проспекте Независимости в Минске

Парад МЧС проходит 22 июля на проспекте Независимости в Минске. В нем принимают участие взвод почетного караула Университета гражданской защиты, духовые оркестры, ветераны службы и юные спасатели.

Источник: БЕЛТА

Празднования устраиваются в честь Дня пожарной службы, который отмечается 25 июля.

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