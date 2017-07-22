В Красноярске скончался ученый Рем Хлебопрос
Доктору
Доктору
Известный красноярский ученый Рем Хлебопрос скончался в пятницу, 21 июля.
Доктор
Рем Григорьевич занимался проблемой «черного неба». Он также воспитал научную школу специалистов по физике магнитных явлений, динамике численности животных, лесной экологии, экономике природных ресурсов, теоретической медицине.
Под научным руководством Рема Хлебопроса степень кандидата наук защитили 56 его учеников, 9 из них стали затем докторами наук.
В конце января Sibnovosti.ru общались с Ремом Григорьевичем, профессор дал нашему изданию подробное интервью. Тогда тема экологии была одной из самых обсуждаемых среди горожан. «Черное небо», режим НМУ, выбросы, формальдегид, сера и густой туман — слова, которые последние месяцы изо дня в день пугали жителей и заставляли чиновников работать.
Редакция Sibnovosti.ru приносит соболезнование родным и близким Рема Григорьевича.