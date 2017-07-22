В Красноярске скончался ученый Рем Хлебопрос

Под научным руководством Рема Хлебопроса степень кандидата наук защитили 56 его учеников, 9 из них стали затем докторами наук.



В конце января Sibnovosti.ru общались с Ремом Григорьевичем, профессор дал нашему изданию подробное интервью. Тогда тема экологии была одной из самых обсуждаемых среди горожан. «Черное небо», режим НМУ, выбросы, формальдегид, сера и густой туман — слова, которые последние месяцы изо дня в день пугали жителей и заставляли чиновников работать.



Редакция Sibnovosti.ru приносит соболезнование родным и близким Рема Григорьевича.