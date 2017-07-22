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14:05 (мск), источник: РИА Крым

Волочкова приехала с концертами в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл — РИА Новости (Крым). Российская балерина, танцовщица и общественный деятель Анастасия Волочкова приехала в Крым с серией благотворительных концертов.

Об этом она сообщила в своем Instagram.

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«Здравствуй, Крым! Как же он с каждым годом меняется. И развивается. А как мою инвестицию примите мой очередной благотворительный фестиваль “Симфония добра”, концерты, на которые все приглашаются бесплатно», — подписала балерина одно из выложенных в пятницу фото.

Первый концерт в рамках фестиваля, в котором принимают участие детские творческие коллективы, прошел накануне вечером в Феодосии. «Мои дорогие зрители концерта в Феодосии! Я вам так благодарна и за овации и за цветы!.. Это был очень теплый вечер», — поделилась впечатлениями в Instagram Волочкова.

Как сообщается на официальном сайте балерины, всего запланировано пять концертов, в том числе в Ялте, Симеизе и Евпатории (22, 23 и 24 июля соответственно). Завершится крымское турне Волочковой 26 июля в Белогорске.

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