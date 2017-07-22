Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдума поставила "крест" на российском туризме - эксперт
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков объяснил обещание Путина помиловать сенатора-«душегуба»
Как отдыхают российские знаменитости
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Кремль дал ответ на планы главы ДНР по созданию Малороссии – СМИ
Кравчук назвал причину потери Крыма и Донбасса
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
"Мама виновата!": новая жена Аршавина о Юлии Барановской
Пугачева расплакалась за праздничным столом – СМИ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Политические битвы
13:06 (мск), источник: РБК

Под Смоленском археологи нашли меч дружинника X века

Ученые обнаружили на территории Гнездовского археологического комплекса в Смоленской области остатки меча дружинника Х века, заявили в Смоленском государственном музее-заповеднике. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщили агентству, находка меча — крайне редкое событие, «праздник для археологов». По словам собеседника агентства, на всей территории бывшего СССР найдено всего 16 мечей «франкского стиля», «причем пять из них — при исследовании курганов Гнездовского археологического комплекса».

Меч был найден в могиле дружинника при раскопках экспедицией МГУ им. Ломоносова и Государственного исторического музея.

Как сообщили в музее, за годы, проведенные в почве, «оружие превратилось в металлическую пластину, и узнать в ней меч может только специалист».
Читайте также
В Мехико нашли уникальную гробницу «золотого волка»

О ценности находки говорит и то, что «последний раз меч в Гнездово находили 30 лет назад».

Сотрудник музея заключил, что об исторической ценности находки можно будет судить после реставрации.

Гнездово является крупнейшим в Европе курганным могильником эпохи Раннего Средневековья. По версии историков, на месте нынешнего археологического парка, где в древности пересекались торговые маршруты, в том числе, «Из варяг в греки», мог первоначально располагаться город Смоленск, который затем, в силу пока неизвестных причин, был перенесен вверх по течению Днепра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что в ходе строительных работ по программе «Моя улица» в Москве нашли каменный скребок возрастом более девяти тысяч лет и другие артефакты Каменного века.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Уникальные артефакты найдены археологами под Смоленском
Во время загрузки произошла ошибка.
19 июля© Ньюстюб
 «Просто чудо»: бальзамировщик об усах эксгумированного Дали
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
«Просто чудо»: бальзамировщик об усах эксгумированного Дали
Трампа обвинили в попытке сделать Россию «снова великой»
Сергей Кисляк провел прощальный прием накануне отъезда из США
Путин и Алиев обсудили проблему Карабаха
Главком ВКС рассказал о создании в России военных конвертопланов
Синхронное плавание получило новое название
Спайсер объяснил свой уход с поста пресс-секретаря Белого дома
Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства
Спорт
«Зенит» сыграет против «Рубина» с напутствием от «Црвены Звезды» Во второй игровой день второго тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге санкт-петербургский "Зенит" примет на арене "Санкт-Петербург" "Рубин" Курбана Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь