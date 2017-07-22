Под Смоленском археологи нашли меч дружинника X века

Как сообщили агентству, находка меча — крайне редкое событие, «праздник для археологов». По словам собеседника агентства, на всей территории бывшего СССР найдено всего 16 мечей «франкского стиля», «причем пять из них — при исследовании курганов Гнездовского археологического комплекса».

Меч был найден в могиле дружинника при раскопках экспедицией МГУ им. Ломоносова и Государственного исторического музея.

Как сообщили в музее, за годы, проведенные в почве, «оружие превратилось в металлическую пластину, и узнать в ней меч может только специалист».

О ценности находки говорит и то, что «последний раз меч в Гнездово находили 30 лет назад».

Сотрудник музея заключил, что об исторической ценности находки можно будет судить после реставрации.

Гнездово является крупнейшим в Европе курганным могильником эпохи Раннего Средневековья. По версии историков, на месте нынешнего археологического парка, где в древности пересекались торговые маршруты, в том числе, «Из варяг в греки», мог первоначально располагаться город Смоленск, который затем, в силу пока неизвестных причин, был перенесен вверх по течению Днепра.