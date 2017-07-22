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13:20 (мск), источник: Publika.md

Африканская жара в Молдове продлится ещё как минимум три дня

Жара не отступит еще как минимум три дня. Сегодня — до 35-ти градусов в тени, но уже сейчас в центре и на юге это ощущается как +37.

Источник: Publika.md

В Штефан-Водэ индекс температурного комфорта вообще приблизился к 40-ка градусам.

Погода — в самый раз для отдыха у бассейна, но врачи напоминают — нужно пользоваться защитным кремом, а пока солнце в зените, лучше держаться в тени.

Служба чрезвычайных ситуаций, между тем, открыла дополнительные мобильные пункты оказания первой помощи. В Кишиневе — девять таких палаток. И ежедневно туда обращаются больше пяти тысяч человек.

В воскресенье вечером в северных и центральных районах возможны грозы. А желтый код из-за гидрологической засухи останется в силе две недели. Уровень воды в реках, озерах и колодцах снижается с каждым днем.

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