Африканская жара в Молдове продлится ещё как минимум три дня
Жара не отступит еще как минимум три дня. Сегодня — до 35-ти градусов в тени, но уже сейчас в центре и на юге это ощущается как +37.
Жара не отступит еще как минимум три дня. Сегодня — до 35-ти градусов в тени, но уже сейчас в центре и на юге это ощущается как +37.
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Погода — в самый раз для отдыха у бассейна, но врачи напоминают — нужно пользоваться защитным кремом, а пока солнце в зените, лучше держаться в тени.
Служба чрезвычайных ситуаций, между тем, открыла дополнительные мобильные пункты оказания первой помощи. В Кишиневе — девять таких палаток. И ежедневно туда обращаются больше пяти тысяч человек.
В воскресенье вечером в северных и центральных районах возможны грозы. А желтый код