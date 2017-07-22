Более 37 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца в пятницу в Петербурге
Для удобства и безопасности людей власти Петербурга ввели резервную зону формирования очереди в Митрополичьем саду.
Для удобства и безопасности людей власти Петербурга ввели резервную зону формирования очереди в Митрополичьем саду.
По итогам первого дня пребывания святыни в Северной столице количество паломников достигало 12,8 тыс. человек. При этом на восьмой день максимальное количество паломников к мощам составляло 36,8 тыс. человек.
«По итогам девятого дня, которые были подведены на утреннем заседании оперативного штаба, вчера, 21 июля, поклониться мощам пришло 37,7 тыс. паломников, из них 4,1 тыс. — по социальной очереди. Для удобства и безопасности людей продолжается использование резервного сегмента формирования очереди в Митрополичьем саду », — сказано в сообщении.
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Ранее сообщалось, что с 21 мая по 18 июля число паломников к мощам Николая Чудотворца превысило 2 млн. Ковчег с частью мощей Чудотворца прибыл в Северную столицу 13 июля, здесь он будет находиться до 28 июля. До этого мощи находились в Москве. После мощи будут возвращены в итальянский город Бари, где святыня находится постоянно.
Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.