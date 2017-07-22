Более 37 тыс. человек поклонились мощам Николая Чудотворца в пятницу в Петербурге

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Более 37 тыс. человек поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге по итогам одного дня. Об этом в субботу сообщила пресс-служба городского правительства.

По итогам первого дня пребывания святыни в Северной столице количество паломников достигало 12,8 тыс. человек. При этом на восьмой день максимальное количество паломников к мощам составляло 36,8 тыс. человек.

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«По итогам девятого дня, которые были подведены на утреннем заседании оперативного штаба, вчера, 21 июля, поклониться мощам пришло 37,7 тыс. паломников, из них 4,1 тыс. — по социальной очереди. Для удобства и безопасности людей продолжается использование резервного сегмента формирования очереди в Митрополичьем саду », — сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, время ожидания в очереди меняется в течение дня. Ранее сообщалось, что время ожидания составляет от 3 до 4,5 часов. Вечером 21 июля вход в лавру был ограничен в 20:00 мск из-за большого количества паломников.

Ранее сообщалось, что с 21 мая по 18 июля число паломников к мощам Николая Чудотворца превысило 2 млн. Ковчег с частью мощей Чудотворца прибыл в Северную столицу 13 июля, здесь он будет находиться до 28 июля. До этого мощи находились в Москве. После мощи будут возвращены в итальянский город Бари, где святыня находится постоянно.