В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху

Решение об усыплении принял местный ветеринар Дэвид МакЛелланд, поскольку бегемотиха страдала от ряда возрастных заболеваний. В последние недели ее самочувствие ухудшилось, специалисты признались, что больше не могут поддерживать состояние животного на должном уровне.

МакЛелланд отметил, что Сьюзи преодолела верхний предел средней продолжительности жизни бегемотов.

Она родилась в австралийском зоопарке Таронга в 1967 году, в Аделаиду животное перевезли в 1975 году.