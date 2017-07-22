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13:25 (мск), источник: Lenta.Ru

В Австралии усыпили старейшую в мире бегемотиху

Ветеринары австралийского зоопарка Аделаиды усыпили старейшую в мире бегемотиху по кличке Сьюзи, которая прожила 49 лет. Об этом в субботу, 22 июля, сообщается на сайте учреждения.

Решение об усыплении принял местный ветеринар Дэвид МакЛелланд, поскольку бегемотиха страдала от ряда возрастных заболеваний. В последние недели ее самочувствие ухудшилось, специалисты признались, что больше не могут поддерживать состояние животного на должном уровне.

МакЛелланд отметил, что Сьюзи преодолела верхний предел средней продолжительности жизни бегемотов.

Она родилась в австралийском зоопарке Таронга в 1967 году, в Аделаиду животное перевезли в 1975 году.

«Титул» старейшей в мире бегемотихи перешел к Сьюзи от Берты, которая скончалась 10 июля этого года в зоопарке Манилы (Филиппины) в возрасте 65 лет. Причиной смерти, как показало вскрытие, стал отказ сразу нескольких внутренних органов.

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