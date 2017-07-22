Пермь посетили участники международного пробега ретроавто
Процессия из 35 экипажей прибывшая накануне в Прикамье продолжила свое путешествие, длиной более 13 тысяч километров.
Процессия из 35 экипажей прибывшая накануне в Прикамье продолжила свое путешествие, длиной более 13 тысяч километров.
На момент остановки в Перми путешественники преодолели еще лишь треть пути до конечной точки, куда запланировали прибыть 13 августа.
Участники уже побывали в Москве и Казани и теперь продвигается на Восток России. Несмотря на весьма солидный возраст машин, выглядят они прекрасно. И даже на российских дорогах едут без особых проблем. Так же бодры и энергичны их владельцы, средний возраст которых перевалил за 40 лет. Кстати, одному из участников как раз 22 июля исполняется 57 лет.
Организатором встречи выступил пермский автомобильный музей «Ретро -гараж». По словам его директора Александра Черепанова, в прошлом году инициаторами пробега выступали англичане, и маршрут начинался в Пекине. Этот заезд организовали французы, стартовав из Парижа. В нем уже другие участники и немного меньше экипажей.
Второй ретропробег — куда более скромный по километражу, но не менее значимый с точки зрения его участников — запланирован по Пермскому краю. Пермские любители
«- Цель пробега — показать автомобили, сделанные в прошлом веке, их возможности», — говорит Александр Черепанов. — Во время поездки, мы презентуем свои
Местом встречи двух автомобильных коллективов стала гостиница «Урал», где единомышленники встретились в пятницу 21 июля. Жители Перми с удовольствием фотографировались фоне раритетов пермских и европейских
В холле отеля «Урал» была представлена автомобильная живопись из коллекции пермского автомобильного музея «Ретро гараж».
Между тем.
В тот же день из центра Перми, с 100 метрах от точки старта автомобилистов, отправились в путь и велосипедисты. Это участники
В Перми начнется ее четвертый этап, на финишной линии которого в Екатеринбурге. В гонке участвуют десять атлетов (восемь мужчин и две женщины) из семи стран с четырех континентов.