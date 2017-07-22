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13:48 (мск), источник: "Российская газета"

Пермь посетили участники международного пробега ретроавто

Процессия из 35 экипажей прибывшая накануне в Прикамье продолжила свое путешествие, длиной более 13 тысяч километров.

Источник: "Российская газета"

На момент остановки в Перми путешественники преодолели еще лишь треть пути до конечной точки, куда запланировали прибыть 13 августа.

Участники уже побывали в Москве и Казани и теперь продвигается на Восток России. Несмотря на весьма солидный возраст машин, выглядят они прекрасно. И даже на российских дорогах едут без особых проблем. Так же бодры и энергичны их владельцы, средний возраст которых перевалил за 40 лет. Кстати, одному из участников как раз 22 июля исполняется 57 лет.

Организатором встречи выступил пермский автомобильный музей «Ретро -гараж». По словам его директора Александра Черепанова, в прошлом году инициаторами пробега выступали англичане, и маршрут начинался в Пекине. Этот заезд организовали французы, стартовав из Парижа. В нем уже другие участники и немного меньше экипажей.

Второй ретропробег — куда более скромный по километражу, но не менее значимый с точки зрения его участников — запланирован по Пермскому краю. Пермские любители ретро-машин несколько лет назад объединившиеся вокруг музея «Ретро-гараж», решили проехать по городам Прикамья — Чусовому, Губахе, Березникам, Усолье, Соликамску на машинах, произведенных в советское время. В автопробеге приняли участие уникальные экземпляры отечественного автопрома — ГАЗ-М1, ГАЗ-М20 «Победа», ГАЗ-М21 и ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-14 «Чайка», ВАЗ-2101. Вернуться в Пермь прикамские автолюбители планируют гораздо раньше, чем их коллеги преодолеют даже половину пути до Пекина — к 24 июля.

«- Цель пробега — показать автомобили, сделанные в прошлом веке, их возможности», — говорит Александр Черепанов. — Во время поездки, мы презентуем свои мастер-классы, организуем конкурсы детского рисунка. И презентацию наших партнеров. Напомним, например, что в этом году исполняется 90 лет ДОСААФ.

Местом встречи двух автомобильных коллективов стала гостиница «Урал», где единомышленники встретились в пятницу 21 июля. Жители Перми с удовольствием фотографировались фоне раритетов пермских и европейских авто-коллекционеров. Кроме того, лично пообщались с фанатами автомобильной старины, поучаствовали в мастер-классах по изготовлению моделей автомобилей из бумаги или художественной росписи пряников с автомобильной тематикой. Дети проверили свои знания правил дорожного движения.

В холле отеля «Урал» была представлена автомобильная живопись из коллекции пермского автомобильного музея «Ретро гараж».

Между тем.

В тот же день из центра Перми, с 100 метрах от точки старта автомобилистов, отправились в путь и велосипедисты. Это участники ультра-марафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme. Она пройдет через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финиширует 10 августа во Владивостоке. Участникам придется пересечь пять климатических и восемь временных зон, более 80 км подъемов и провести более трех недель в седле.

В Перми начнется ее четвертый этап, на финишной линии которого в Екатеринбурге. В гонке участвуют десять атлетов (восемь мужчин и две женщины) из семи стран с четырех континентов.

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