Иностранцы оценили преимущества молдавских санаториев
В молдавских санаториях — самый пик наплыва пациентов. Свободных мест не осталось, и все расписано до осени.
В молдавских санаториях — самый пик наплыва пациентов. Свободных мест не осталось, и все расписано до осени.
Среди постояльцев — с каждым годом все больше иностранцев.
В одном из санаториев в
«Это единственное место в Молдове, где пациентам предлагают сухие углекислые ванны. Применяем озонотерапию, делаем внутривенные вливания с озоном. А самая интересная — процедура с пиявками», — сказала заведующая лечебным отделением санатория Наталья Остапчук.
Супруги Череску в санатории бывают каждое лето. Постоятельцев здесь, по их словам, с каждым годом все больше.
«Здесь многое меняется. В комнатах сменили обстановку, стало лучше. Чувствую себя очень хорошо», — отметила пациентка Мария Череску.
«Я принимаю целый ряд процедур — иглоукалывание, ванны с хлоридом натрия для снижения давления, обертывание глиной», — рассказал Георге Череску.
В санатории в Кэлэраше — тоже наплыв клиентов. Здесть — 460 мест, свободны только 10.
«У нас круглый год занято до 90% мест. Больше всего людей в июле и августе, иногда даже вынуждены отказывать клиентам», — сообщила глава отдела маркетинга санатория Элиза Давид.
Здесь среди постояльцев — много иностранцев.
«Приехал из Ясс. Бывал в санаториях в Карловых Варах, Совате, Геркуланах. Но именно здесь лучше всего лечат ревматизм».
Десятидневное пребывание в санатории «Букурия» в