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13:19 (мск), источник: Publika.md

Иностранцы оценили преимущества молдавских санаториев

В молдавских санаториях — самый пик наплыва пациентов. Свободных мест не осталось, и все расписано до осени.

Источник: Publika.md

Среди постояльцев — с каждым годом все больше иностранцев.

В одном из санаториев в Вадул-луй-Водэ заняты все 237 мест. Лечение здесь проходят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

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«Это единственное место в Молдове, где пациентам предлагают сухие углекислые ванны. Применяем озонотерапию, делаем внутривенные вливания с озоном. А самая интересная — процедура с пиявками», — сказала заведующая лечебным отделением санатория Наталья Остапчук.

Супруги Череску в санатории бывают каждое лето. Постоятельцев здесь, по их словам, с каждым годом все больше.

«Здесь многое меняется. В комнатах сменили обстановку, стало лучше. Чувствую себя очень хорошо», — отметила пациентка Мария Череску.

«Я принимаю целый ряд процедур — иглоукалывание, ванны с хлоридом натрия для снижения давления, обертывание глиной», — рассказал Георге Череску.

В санатории в Кэлэраше — тоже наплыв клиентов. Здесть — 460 мест, свободны только 10.

«У нас круглый год занято до 90% мест. Больше всего людей в июле и августе, иногда даже вынуждены отказывать клиентам», — сообщила глава отдела маркетинга санатория Элиза Давид.

Здесь среди постояльцев — много иностранцев.

«Приехал из Ясс. Бывал в санаториях в Карловых Варах, Совате, Геркуланах. Но именно здесь лучше всего лечат ревматизм».

Десятидневное пребывание в санатории «Букурия» в Вадул-луй-Водэ обойдется в три тысячи 600 леев. В санатории «Кодры» в Калараше — в четыре тысячи. А путевка в кагульский «Нуфэрул» стоит 5600.

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