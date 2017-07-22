Решено! Неоплаченный отпуск по уходу за ребенком был сокращен

Источник: Noi.md

До сих пор, кроме отпуска по беременности и частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, женщинам и другим лицам, указанным в Трудовом кодексе, предоставляли на основании письменного заявления, дополнительный неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с трехлетнего до шестилетнего возраста. После вступления в силу предложенных поправок, дополнительный отпуск будет предоставляться только до четырехлетнего возраста ребенка, с сохранением рабочего места. Период дополнительного неоплачиваемого отпуска включается в рабочий стаж, если индивидуальный трудовой договор не будет расторгнут по инициативе работодателя.

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Проект, за которого проголосовали депутаты, вносит изменения в 36 статей Трудового договора. Документ был дополнен новой статьей: «Серьезное нарушение трудовых обязательств». Серьезными нарушениями будут считаться следующие действия работника: получение и выдача материальных ценностей, денежных средств без оформления необходимых документов; предоставление услуг, пользуясь служебным положением в обмен на вознаграждение, услугу или другие льготы; использование в личных целях полученные деньги. Серьезным нарушением будет считаться и отказ пройти медицинское освидетельствование, когда это обязательно, а работника проинформировал работодатель в письменной форме об этой обязанности.

Работник будет обязан сообщить немедленно работодателю о невозможности прихода на работу. Он обязан представить документ, оправдывающий свое отсутствие не позднее чем за пять рабочих дней после выхода на работу. Также, работодатель вправе уволить работника, если он отсутствовал на работе необоснованно в течение четырех часов, даже если только один раз, но не обязательно повторно, как в настоящее время.