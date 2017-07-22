Ушел из жизни первый заместитель спикера ЗСК Иван Петренко

«Он делал все, чтобы сельхозпроизводители края имели равную возможность трудиться на своей земле, достойно работать и зарабатывать, — отметил губернатор. — Тяжело и горько говорить о близких людях — “был”. Нам будет не хватать Ивана Михайловича. Светлую память о нем мы сохраним в наших сердцах». Отметим, что Иван Петренко не стал бороться в этом году за переизбрание в заксобрание края.