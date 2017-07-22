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16:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Ушел из жизни первый заместитель спикера ЗСК Иван Петренко

Первый зампред законодательного собрания Краснодарского края, председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Иван Петренко скончался в субботу, 22 июля, на 71 году жизни.

Похороны Ивана Петренко пройдут 23 июля в станице Ленинградской. Соболезнования родным и близким политика уже выразил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что, возглавляя аграрный комитет законодательного собрания, Николай Петренко уделял большое внимание поддержке садоводства и овощеводства, развитию личных подсобных хозяйств.

«Он делал все, чтобы сельхозпроизводители края имели равную возможность трудиться на своей земле, достойно работать и зарабатывать, — отметил губернатор. — Тяжело и горько говорить о близких людях — “был”. Нам будет не хватать Ивана Михайловича. Светлую память о нем мы сохраним в наших сердцах». Отметим, что Иван Петренко не стал бороться в этом году за переизбрание в заксобрание края.

По информации «ФедералПресс», после ухода из ЗСК он планировал сосредоточиться на научной работе. Справка Петренко Иван Михайлович родился 2 октября 1946 года. В 1981 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени. Имеет ученую степень доктора технических наук, является заслуженным работником сельского хозяйства Кубани. Имеет правительственные награды, был награжден «Знаком почета» и орденом «Трудового Красного знамени». Имел ученую степень доктора технических наук.

Иван Петренко успел побывать депутатом Законодательного собрания края нескольких созывов. Последний раз он был избран депутатом ЗСК 14 октября 2012 года по Степному одномандатному избирательному кругу № 23.

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