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15:50 (мск), источник: Sputnik.md

Кишиневцы останутся без горячей воды

Предприятие Termoelectrica, несмотря на обещания не отключать летом горячую воду в городе, все-таки вынуждено пойти на эти меры.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 22 июл —Sputnik, Нику Гончар. Спешим успокоить всех кишиневцев, отключение горячей воды произойдет не на всех улицах города.

Предприятие Termoelectrica в связи с проведением работ по обновлению тепловых сетей временно прекратит подачу горячей воды с 24 июля по 14 августа на ул. Друмул Скиноасей, Миорица, Академическая, Друмул Виилор, Пьетрарилор, Яловень, Хынчештское шоссе, 62−83, Спрынченоая, Леха Качинского и Сфынтул Винерь.

А с понедельника 24 июля по 7 августа ремонтные работы пройдут и на улице Василе Лупу на отрезке между улицами Белинского, Корнулуй и Друмул Таберей. Таким образом, подача горячей воды будет приостановлена по адресам: Василе Лупу, 55, 59, 59/1, 59/2¸ 4−16; Корнулуй, 3/1, между улицей Корнулуй, 19−33, 4−16, Александреску и Буюкань, 2, 3, 5.

Предприятие приносит извинения за причиненные неудобства.

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