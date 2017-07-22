Кишиневцы останутся без горячей воды

КИШИНЕВ, 22 июл —Sputnik, Нику Гончар. Спешим успокоить всех кишиневцев, отключение горячей воды произойдет не на всех улицах города.

Предприятие Termoelectrica в связи с проведением работ по обновлению тепловых сетей временно прекратит подачу горячей воды с 24 июля по 14 августа на ул. Друмул Скиноасей, Миорица, Академическая, Друмул Виилор, Пьетрарилор, Яловень, Хынчештское шоссе, 62−83, Спрынченоая, Леха Качинского и Сфынтул Винерь.

А с понедельника 24 июля по 7 августа ремонтные работы пройдут и на улице Василе Лупу на отрезке между улицами Белинского, Корнулуй и Друмул Таберей. Таким образом, подача горячей воды будет приостановлена по адресам: Василе Лупу, 55, 59, 59/1, 59/2¸ 4−16; Корнулуй, 3/1, между улицей Корнулуй, 19−33, 4−16, Александреску и Буюкань, 2, 3, 5.