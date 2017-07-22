В Омске кондуктор автобуса № 365 потребовала со школьников плату как со взрослых

Сегодня, 22 июля в паблике «Аварийный Омск» появилось описание инцидента, который произошел в автобусе № 365.

Компания из четырех детей 9−11 лет и трех взрослых ехала по делам. Кондуктор автобуса внезапно потребовал с детей плату за проезд как со взрослых, 22 рубля.

При этом у школьников были с собой удостоверения.

— Кондуктор отказалась принимать плату по тарифу «школьный» с наших детей, потому как билетов у нее нет. На автобусе вывеска «Действительны все льготы», — рассказала подписчик паблика.