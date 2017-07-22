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16:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани завершились тренировочные полеты участников Red Bull Air Race

В день старта квалификаций у спортсменов прошло еще по одной сессии свободной практики.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). На акватории Казанки завершились тренировочные полеты участников Red Bull Air Race. В первый соревновательный день гонки они получили еще одну возможность опробовать трассу.

Сегодня, 22 июля, у пилотов обоих классов (Master и Challenger) прошло еще по одной сессии свободной практики. На 15.00 была намечена квалификация класса Challenger, однако она была отменена. Квалификационная гонка класса Master начнется в 16.05. В 17.45 состоится гонка класса Challenger.

Первый в истории Red Bull Air Race российский этап гонки проходит в Казани с 21 по 23 июля. Местом соревнований стала акватория Казанки, ограниченная улицей Сибгата Хакима, Кремлевской дамбой, мостом Миллениум и Кремлевской набережной. Также в Казани с 22 по 23 июля возле Дворца Земледельцев будет работать парк Red Bull Air Race, в котором будут доступны различные активности и тематические выставки, трансляция соревнований, точки питания и многое другое. В дни гонки будет перекрыт участок улицы Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Бичурина. Кроме того, в целях безопасности будет ограничено движение пешеходов по Кремлевской дамбе и мосту Миллениум.

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