«Безумная женщина» взбесилась на кинофестивале в Астане
Мужчина в объемном парике и красном платье оказался популярным вайнером.
Мужчина в объемном парике и красном платье оказался популярным вайнером.
Популярный вайнер Батыр Нурланов удивил участников и зрителей международного кинофестиваля «Евразия» экстравагантным появлением.
В образе «безумной женщины» артист пробежался по красной дорожке и разбросал белые футболки. В ярком красном платье Нурланов под овации собравшихся судорожно метался возле Центрального концертного зала «Казахстан» в Астане, где в настоящий момент стартует главное кинособытие страны.
Батыр Нурланов получил широкую популярности в Сети благодаря коротким юмористическим скетчам — вайнам. Его героиня — «безумная женщина» — понравилась подписчикам благодаря узнаваемости образа, упрямству и хитрости.