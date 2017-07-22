«Безумная женщина» взбесилась на кинофестивале в Астане

В образе «безумной женщины» артист пробежался по красной дорожке и разбросал белые футболки. В ярком красном платье Нурланов под овации собравшихся судорожно метался возле Центрального концертного зала «Казахстан» в Астане, где в настоящий момент стартует главное кинособытие страны.