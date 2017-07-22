Праздник ко Дню пожарной службы: парад, концерт и юные спасатели
По случаю Дню пожарной службы, который белорусские спасатели будут отмечать 25 июля, в субботу в Минске состоялись большие праздничные и
По случаю Дню пожарной службы, который белорусские спасатели будут отмечать 25 июля, в субботу в Минске состоялись большие праздничные и
Парад и праздничные мероприятия состоялись в субботу в Минске по случаю грядущего профессионального праздника спасателей. День пожарной службы сотрудники МЧС будут отмечать 25 июля, а в эту субботу пригласили на свой праздник всех желающих.
Перед гостями по проспекту Независимости проехали порядка 30 единиц техники, в том числе и исторической, а также прошли более 500 спасателей. После чего в детском парке имени Горького состоялся
Юные гости смогли полазить по пожарным и спасательным машинам, примерить на себя амуницию спасателей. Для них были подготовлены конкурсы, испытания (например, дымокамеры) и всевозможные выступления. На воде сотрудники МЧС инсценировали эпизод спасения, на суше детей и взрослых удивляли кинологи с собаками.
Как Минск праздновал вместе со спасателями их грядущий профессиональный праздник, смотрите на видео Sputnik.