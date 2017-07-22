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16:55 (мск), источник: Sputnik.by

Праздник ко Дню пожарной службы: парад, концерт и юные спасатели

По случаю Дню пожарной службы, который белорусские спасатели будут отмечать 25 июля, в субботу в Минске состоялись большие праздничные и развлекательно-познавательные мероприятия. Смотрите на видео, как интересно и весело было сегодня в столице.

Источник: Sputnik.by

Парад и праздничные мероприятия состоялись в субботу в Минске по случаю грядущего профессионального праздника спасателей. День пожарной службы сотрудники МЧС будут отмечать 25 июля, а в эту субботу пригласили на свой праздник всех желающих.

Перед гостями по проспекту Независимости проехали порядка 30 единиц техники, в том числе и исторической, а также прошли более 500 спасателей. После чего в детском парке имени Горького состоялся плац-концерт роты почетного караула Университета гражданской службы МЧС Беларуси.

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Юные гости смогли полазить по пожарным и спасательным машинам, примерить на себя амуницию спасателей. Для них были подготовлены конкурсы, испытания (например, дымокамеры) и всевозможные выступления. На воде сотрудники МЧС инсценировали эпизод спасения, на суше детей и взрослых удивляли кинологи с собаками.

Как Минск праздновал вместе со спасателями их грядущий профессиональный праздник, смотрите на видео Sputnik.

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