Станция «Крестовский остров» в Петербурге закрыта на вход в связи с футбольным матчем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Станция метрополитена «Крестовский остров» (фиолетовая ветка) в Петербурге закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока в связи с матчем чемпионата России по футболу на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.