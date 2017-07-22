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17:05 (мск), источник: ТАСС

Станция «Крестовский остров» в Петербурге закрыта на вход в связи с футбольным матчем

Встреча «Зенит» — «Рубин» начнется в 17:30 мск.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Станция метрополитена «Крестовский остров» (фиолетовая ветка) в Петербурге закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока в связи с матчем чемпионата России по футболу на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

«В 16:19 мск станция “Крестовский остров” закрыта на вход — увеличение пассажиропотока в связи с футбольным матчем», — сказано в сообщении.

В субботу матч второго тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» пройдет под крышей для обеспечения максимального комфорта зрителей. Стадион примет первую игру после Кубка конфедераций. Начало — 17:30 мск.

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