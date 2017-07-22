Станция «Крестовский остров» в Петербурге закрыта на вход в связи с футбольным матчем
Встреча «Зенит» — «Рубин» начнется в 17:30 мск.
Встреча «Зенит» — «Рубин» начнется в 17:30 мск.
«В 16:19 мск станция “Крестовский остров” закрыта на вход — увеличение пассажиропотока в связи с футбольным матчем», — сказано в сообщении.
В субботу матч второго тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» пройдет под крышей для обеспечения максимального комфорта зрителей. Стадион примет первую игру после Кубка конфедераций. Начало — 17:30 мск.