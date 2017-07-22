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17:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

Рабочие восстанавливают мост, который начал сползать из-за ливня в Перми

Движение по Западному обходу не ограничено.

Источник: Аргументы и факты

Рабочие заканчивают работы по восстановлению опорной стенки Красавинского моста в Перми. Провал засыпали и укрепили.

На Западном обходе Перми ещё идут работы. На месте находятся грузовики и трактор.

Из-за обрушающегося дорожного полотна перекрывать движение по мосту полностью не стали. Только оградили лентами правую полосу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, сильнейший ливень привёл к деформации дорожного ограждения и оползню. Фотографиями с места поделились очевидцы в социальных сетях.

За две недели до этого напора стихии не выдержал мост на трассе Пермь — Екатеринбург. Восстановительные работы на участке дороги всё ещё не закончены (подробности).

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