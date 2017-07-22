Рабочие восстанавливают мост, который начал сползать из-за ливня в Перми
Движение по Западному обходу не ограничено.
Движение по Западному обходу не ограничено.
Рабочие заканчивают работы по восстановлению опорной стенки Красавинского моста в Перми. Провал засыпали и укрепили.
На Западном обходе Перми ещё идут работы. На месте находятся грузовики и трактор.
Напомним, сильнейший ливень привёл к деформации дорожного ограждения и оползню. Фотографиями с места поделились очевидцы в социальных сетях.
За две недели до этого напора стихии не выдержал мост на трассе Пермь — Екатеринбург. Восстановительные работы на участке дороги всё ещё не закончены (подробности).