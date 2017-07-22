Роспотребнадзор запретил купаться на территории Башкирии

Источник: Proufu.ru

Пробы были отобраны в мониторинговых точках наблюдения в июне текущего года.

По сообщению Роспотребнадзора, пробы воды данного открытого водоема (имеется в виду река Кама) не соответствуют гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод СанПиН 2.1.5.980−00 .

И хотя погода не способствует массовому купанию на берегах рек, к советам специалистов стоит прислушаться и быть осторожнее. Опасность может подстерегать не только на реке Каме, но и на других водоемах.

Так, пользователь группы «Черный список — Уфа» поведал поучительную историю о том, как его малолетний сын искупался в реке Белой в районе пляжа «Солнечный» в Уфе, а на следующий день был госпитализирован с рвотой и температурой под 40 градусов. Врачи подозревают у ребенка заражение кишечной палочкой, поэтому остаток лета он может провести в инфекционной больнице.