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17:22 (мск), источник: PROUFU.ru

Роспотребнадзор запретил купаться на территории Башкирии

Территориальное управление Роспотребнадзора, отвечающее за санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городах Нефтекамске, Агидели, а также в Дюртюлинском, Илишевском, Калтасинском, Краснокамском, Янаульском районах, обнародовало неудовлетворительные результаты лабораторных исследований пробы воды из реки Кама, ниже церкви села Николо-Березовка.

Источник: Proufu.ru

Пробы были отобраны в мониторинговых точках наблюдения в июне текущего года.

По сообщению Роспотребнадзора, пробы воды данного открытого водоема (имеется в виду река Кама) не соответствуют гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод СанПиН 2.1.5.980−00 .

И хотя погода не способствует массовому купанию на берегах рек, к советам специалистов стоит прислушаться и быть осторожнее. Опасность может подстерегать не только на реке Каме, но и на других водоемах.

Так, пользователь группы «Черный список — Уфа» поведал поучительную историю о том, как его малолетний сын искупался в реке Белой в районе пляжа «Солнечный» в Уфе, а на следующий день был госпитализирован с рвотой и температурой под 40 градусов. Врачи подозревают у ребенка заражение кишечной палочкой, поэтому остаток лета он может провести в инфекционной больнице.

Более опытные купальщики посоветовали проинструктировать детей о том, что во время купания нельзя ни в коем случае глотать воду водоема, иначе можно легко подхватить какую-либо инфекцию.

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