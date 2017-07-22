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21:50 (мск), источник: Om1.ru

В Омске с размахом отпраздновали «Сабантуй» — ФОТО

На торжество приехали татары из восьми районов области.

Сегодня, 22 июля, на «Зелёном острове» с размахом отметили татарский праздник «Сабантуй». На праздник съехались татары из восьми районов Омской области.

Вначале мусульман поздравил муфтий духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов и пожелал им счастья, мира и любви.

Он отметил, что истоки «Сабантуя» уходят в глубокую древность, а сегодня праздник отмечается во многих странах мира. По его словам, «Сабантуй» является символом труда и мира, и сегодня, как никогда важно межнациональное согласие.

В свою очередь, начальник главного управления внутренней политики Михаил Каракоз зачитал поздравление от губернатора Виктора Назарова.

— В Омской области в мире и согласии проживают представители более 120 национальностей. У всех есть возможность сохранять и продолжать свои традиции. Татарский праздник «Сабантуй», который ежегодно проходит у нас с большим размахом, — еще одно тому подтверждение. Желаю всем жителям нашего региона мира, добра и благополучия! — говорится в послании.

Посмотреть тут было на что. Так, желающие могли посостязаться в силе и ловкости, участвуя в национальных играх: в бое мешками на бревне, битье горшков, перетягивании каната.

Также работала детская площадка с выступлениями аниматоров, играми, аттракционами. Всем гостям предлагали попробовать блюда национальной кухни.

Любители спорта могли посостязаться на звание главного батыра в борьбе «куреш».

Кроме того зрители с восторгом наблюдали за показательными выступлениями представителей Омской региональной федерации тхэквондо.

На праздник пришли целыми семьями. Сейчас на «Зеленом острове» проходят концерт звёзд Республики Татарстан и танцевальная программа.

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