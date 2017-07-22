Умер исполнитель роли отца семейства в фильме «Один дома»
В США скончался актер Джон Хёрд, хорошо известный по роли отца семейства в комедиях «Один дома» и «Один дома 2». Ему было 72 года.
В США скончался актер Джон Хёрд, хорошо известный по роли отца семейства в комедиях «Один дома» и «Один дома 2». Ему было 72 года.
Американский актер Джон Хёрд, сыгравший отца семейства в фильмах «Один дома» и «Один дома 2», скончался 21 июля в
По информации издания, актер был обнаружен мертвым в гостиничном номере горничной. Руководство отеля вызвало скорую, прибывшие медики констатировали смерть актера. Хёрду было 72 года.
Причина смерти пока не установлена. По словам представителя актера, Хёрд в минувшую среду перенес «небольшую операцию на спине» и оставался в отеле до выздоровления.
Наибольшую известность актеру принесла роль Питера МакКаллистера — отца семейства из фильмов «Один дома» и «Один дома 2». Последней работой Хёрда стала роль банкира в фильме «Нападение на Уолл-стрит», вышедшем на экраны в 2013 году.
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