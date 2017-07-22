Умер исполнитель роли отца семейства в фильме «Один дома»

Источник: AFP 2017

Фильм 8.0 Один дома 1990 / США / 1 ч. 43 мин. Home Alone комедия семейный

Американский актер Джон Хёрд, сыгравший отца семейства в фильмах «Один дома» и «Один дома 2», скончался 21 июля в Пало-Альто, штат Калифорния, сообщает TMZ.

По информации издания, актер был обнаружен мертвым в гостиничном номере горничной. Руководство отеля вызвало скорую, прибывшие медики констатировали смерть актера. Хёрду было 72 года.

Причина смерти пока не установлена. По словам представителя актера, Хёрд в минувшую среду перенес «небольшую операцию на спине» и оставался в отеле до выздоровления.