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17:56 (мск), источник: РБК

Умер исполнитель роли отца семейства в фильме «Один дома»

В США скончался актер Джон Хёрд, хорошо известный по роли отца семейства в комедиях «Один дома» и «Один дома 2». Ему было 72 года.

Источник: AFP 2017
Фильм
8.0
Один дома
1990 / США / 1 ч. 43 мин.
Home Alone
комедиясемейный

Американский актер Джон Хёрд, сыгравший отца семейства в фильмах «Один дома» и «Один дома 2», скончался 21 июля в Пало-Альто, штат Калифорния, сообщает TMZ.

По информации издания, актер был обнаружен мертвым в гостиничном номере горничной. Руководство отеля вызвало скорую, прибывшие медики констатировали смерть актера. Хёрду было 72 года.

Причина смерти пока не установлена. По словам представителя актера, Хёрд в минувшую среду перенес «небольшую операцию на спине» и оставался в отеле до выздоровления.

Наибольшую известность актеру принесла роль Питера МакКаллистера — отца семейства из фильмов «Один дома» и «Один дома 2». Последней работой Хёрда стала роль банкира в фильме «Нападение на Уолл-стрит», вышедшем на экраны в 2013 году.

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