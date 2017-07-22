Станция «Крестовский остров» открыта

Источник: РИА "Новости"

Матч «Зенита» с «Рубином» уже начался, а значит, поток футбольных фанатов уже спал. Потому станция «Крестовский остров», ранее закрытая на вход из-за чрезмерного количества пассажиров, снова открыта для горожан.

Станцию закрыли в 16:19, а открыли в 17:02. В общей сложности «Крестовский остров» была закрыта 40 минут. На выход станция работала без происшествий.

Станция является ближайшей к «Зенит-Арене» и потому принимает на себя весь поток фанатов спорта во время футбольных соревнований.

В ближайшее время станции метро «Крестовский остров» вновь придется принять множество людей — матч скоро закончится и болельщики хлынут в метро, чтобы отметить успех любимой команды или погулять после ее проигрыша.