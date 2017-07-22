Синоптики предупредили о шквальном ветре и граде 23 июля
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.
Прогноз погоды на 23 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается переменная облачность без осадков. Ветер
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью составит 18−20 тепла, днём от 32 до 34 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 23 июля местами кратковременный дождь, гроза. Местами возможен град, шквальный ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днём от 26 до 31.
На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. При грозе порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Ночная температура от 20 тепла, днём столбик термометра поднимется до +35 градусов.
В Алматинской области без осадков. Температура ночью от 15 до 20 тепла, днём 31−36.
В Атырауской области местами дождь, гроза. Местами возможен град, шквальный ветер с порывами до 15−20 м/с. Ночью 20−25 тепла, местами +19, днём от 33 до 38 градусов тепла.
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День без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Ветер местами до 15−20 м/с. Температура ночью составит от 18 до 23 тепла, местами всего +13. Дневная температура по области 30−35, местами +38.
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На территории Карагандинской области в воскресенье переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, синоптики не исключают град. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 13 до 29 тепла.
В Костанайской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер порывами до 15−20 м/с. 23 июля на территории региона ожидается от 15 тепла ночью до 28 тепла днём.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём 35−40, местами до 43 градусов жары.
На территории Мангистауской области без осадков. Синоптики предупреждают о сильной жаре. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, местами +29, днём столбик термометра поднимется до 34−39, местами +42 градуса.
В Павлодарской области местами кратковременный дождь с грозой, возможен град, шквальный ветер с порывами до 15−20 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха составит ночью 13−18 тепла, днём воздух прогреется до 25−30, местами +33.
Гроза с порывами ветра до 15−20 м/с ожидается в
Погода без осадков ожидается в субботу в