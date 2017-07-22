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18:22 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики предупредили о шквальном ветре и граде 23 июля

«Казгидромет» представил прогноз погоды на ближайшие сутки.

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 23 июля по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура ночью 15−17 тепла, днём столбик термометра поднимется до 29−31 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью составит 18−20 тепла, днём от 32 до 34 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 23 июля местами кратковременный дождь, гроза. Местами возможен град, шквальный ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днём от 26 до 31.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. При грозе порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Ночная температура от 20 тепла, днём столбик термометра поднимется до +35 градусов.

В Алматинской области без осадков. Температура ночью от 15 до 20 тепла, днём 31−36.

В Атырауской области местами дождь, гроза. Местами возможен град, шквальный ветер с порывами до 15−20 м/с. Ночью 20−25 тепла, местами +19, днём от 33 до 38 градусов тепла.

В Восточно-Казахстанской области осадков не ожидается. Температура воздуха составит ночью 10−15 градусов. Днём ожидается от 25 до 30 градусов, местами до +32.

День без осадков прогнозируют в Жамбылской области. Ветер местами до 15−20 м/с. Температура ночью составит от 18 до 23 тепла, местами всего +13. Дневная температура по области 30−35, местами +38.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, местами кратковременный дождь с грозой, возможен град и шквальный ветер с порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 15 ло 20 тепла, днём 25−30, местами +35 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области в воскресенье переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза, синоптики не исключают град. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 13 до 29 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер порывами до 15−20 м/с. 23 июля на территории региона ожидается от 15 тепла ночью до 28 тепла днём.

В Кызылординской области осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём 35−40, местами до 43 градусов жары.

На территории Мангистауской области без осадков. Синоптики предупреждают о сильной жаре. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, местами +29, днём столбик термометра поднимется до 34−39, местами +42 градуса.

В Павлодарской области местами кратковременный дождь с грозой, возможен град, шквальный ветер с порывами до 15−20 м/с. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха составит ночью 13−18 тепла, днём воздух прогреется до 25−30, местами +33.

Гроза с порывами ветра до 15−20 м/с ожидается в Северо-Казахстанской области. Возможен град, шквал. Ночью температура воздуха составит 13−18 тепла, местами +21, днём от 25 до 30 тепла, местами +33.

Погода без осадков ожидается в субботу в Южно-Казахстанской области. Ночью 20−25 градусов, местами +15. Днём 34−39 градусов, местами +30 градусов.

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