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18:37 (мск), источник: Tengrinews

Ученые назвали простой способ прожить на 7 лет дольше

Ученые назвали простой способ прожить на несколько лет дольше, сообщает Lenta.ru.

Источник: Tengrinews

Американские и немецкие ученые показали, что люди, которые не курят и не страдают ожирением, а также умеренно употребляют алкоголь, в среднем живут на семь лет дольше, чем остальные. К подобным выводам авторы пришли, проанализировав статистику о 14 тысячах американцев в возрасте 50−89 лет, живших в среднем на 4−5 лет дольше, чем подавляющее большинство населения США.

Эксперты отмечают, что воздействие трех ключевых факторов, влияющих на продолжительность и качество жизни (ожирение, курение и употребление алкоголя), неравноценно. Ожирение оказалось сильнее связано с ранней инвалидностью, курение — с ранней смертностью, употребление алкоголя — с уменьшением продолжительности жизни и резким ухудшением здоровья. Мужчины, которые не только не курили и не имели лишнего веса, но и не употребляли алкоголь, жили в среднем на 11 лет дольше остальных. Для женщин продолжительность жизни в этом случае увеличивалась на 12 лет.

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