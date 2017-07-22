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22:01 (мск), источник: Калининград.Ru

«Разве что без музыки»: как открывали новый терминал «Храброво»

В субботу, 22 июля, в «Храброво» официально открылся новый терминал для обслуживания внутренних рейсов.

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фотографий
38
фотографий
38
фотографий

Первыми в аэропорту встречали пассажиров сразу четырёх воздушных судов: один самолёт из Санкт-Петербурга и три из Москвы прилетели с разницей в 5−10 минут. Одним из посетителей долгожданного объекта стал корреспондент Калининград.Ru.

В помещениях, где ещё недавно вовсю шёл ремонт, развесили воздушные шарики и поставили крупные буквы, которые складываются в хэштег «Я люблю Храброво». На стене красуется баннер, напоминающий о приближении чемпионата мира, а у дверей стоят девушки и дарят посетителям флажки с символикой аэропорта. Многие прилетевшие были откровенно удивлены, а пассажиры постарше стали ностальгировать, как аэровокзал выглядел лет 20−30 назад. «Разве что без музыки», — прокомментировал увиденное пожилой мужчина.

За пределами основного зала видно, что терминал не до конца вышел из состояния «технического режима». В некоторых помещениях продолжаются не только отделочные, но и настоящие строительные работы, другие — закрыты или опечатаны бумажными полосками «КД-Авиа».

Новый терминал сейчас обслуживает только прилетающих пассажиров. Багажные карусели в здании работают, и сошедшим с самолёта людям не приходится забирать чемоданы из корзины трактора, как это было ещё совсем недавно. Вылетают гости региона и местные жители через старое крыло аэровокзала. От нового его отделяет стена из профилированного листа.

На выходе клиентов «Храброво» встречает будка со старинным аппаратом по оплате парковки, который довольно аляповато смотрится на фоне современного строения. Вокруг же по-прежнему продолжаются работы по благоустройству. Несмотря на высаженные туи и местами уложенную плитку, территория пока остаётся напоминать большую строительную площадку.

Отметим, что открытие пассажирского терминала «Храброво» неоднократно переносили. Сперва руководство аэропорта обещало завершить реконструкцию к майским праздникам. После этого торжественный момент отложили до 1 июня. В начале лета новые помещения аэровокзала всё-таки открыли, но не для пассажиров, а в тестовом режиме, чтобы пройти все проверки Ростехнадзора.

Глобальная реконструкция аэропорта включает два этапа — работы на взлётно-посадочной полосе и реконструкция аэровокзального комплекса. По словам гендиректора «Храброво» Александра Корытного, аэропорт сдадут под ключ в марте 2018 года.

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