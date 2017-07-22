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21:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

Люк Чепела: Рад победить на новой трассе Red Bull Air Race в Казани

Пилот из Польши поделился впечатлениями от победы в Кубке Challenger этапа Red Bull Air Race в Казани.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Польский участник чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race Люк Чепела после победы в Кубке Challenger в Казани на пресс-конференции заявил, что его главной мечтой является переход в категорию Master.

«Третий раз мне удается подняться на пьедестал, это вторая победа. Я очень рад поучаствовать в гонке и, конечно, победить на новой гоночной трассе в Казани. Основной мечтой всех участников Кубка Challenger является переход в категорию Master. Все мы очень рады участию здесь, и Кубок Challenger можно сравнить с серией GP2 в “Формуле-1”. Трасса для Кубка Challenger несколько упрощена: третьи ворота проходятся проще, а у четвертых ворот всего один пилон», — отметил Чепела.

Первый в истории Red Bull Air Race российский этап гонки проходит в Казани с 21 по 23 июля. Местом соревнований стала акватория Казанки, ограниченная улицей Сибгата Хакима, Кремлевской дамбой, мостом Миллениум и Кремлёвской набережной. 21 июля прошли тренировочные полеты, 22 июля — квалификация, 23 июля — финальные этапы гонки. Также в Казани с 22 по 23 июля возле Дворца земледельцев будет работать парк Red Bull Air Race, в котором будут доступны различные активности и тематические выставки, трансляция соревнований, точки питания и многое другое. Главная зрительская зона, вход в которую свободный, разместится на Кремлевской набережной. Попасть туда можно со стороны Кремлевской дамбы, улицы Батурина, а также со стороны НКЦ «Казань». В дни гонки будет перекрыт участок улицы Сибгата Хакима от улицы Декабристов до улицы Бичурина. Кроме того, в целях безопасности будет ограничено движение пешеходов по Кремлевской дамбе и мосту Миллениум.

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