Люк Чепела: Рад победить на новой трассе Red Bull Air Race в Казани

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Польский участник чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race Люк Чепела после победы в Кубке Challenger в Казани на пресс-конференции заявил, что его главной мечтой является переход в категорию Master.

«Третий раз мне удается подняться на пьедестал, это вторая победа. Я очень рад поучаствовать в гонке и, конечно, победить на новой гоночной трассе в Казани. Основной мечтой всех участников Кубка Challenger является переход в категорию Master. Все мы очень рады участию здесь, и Кубок Challenger можно сравнить с серией GP2 в “Формуле-1”. Трасса для Кубка Challenger несколько упрощена: третьи ворота проходятся проще, а у четвертых ворот всего один пилон», — отметил Чепела.