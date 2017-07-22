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21:57 (мск), источник: Volga News

Завершен первый этап ремонта Южного моста

В Самаре завершился первый этап ремонта Южного моста, сообщает администрация города.

Источник: РИА "Новости"

Ремонтные работы закончены на левой стороне Южного моста и путепровода «Аврора», составляющих единый мостовой комплекс. Переключение движения на противоположную сторону было произведено в ночь с 21 на 22 июля.

Напомним, на инженерных сооружениях ведется ремонт проезжей части, тротуаров, мостового полотна и пролетных строений, несущих конструкций моста, а также замена деформационных швов.

По информации МБУ Самары «Дорожное хозяйство», на 22 июля уже отремонтировано 6650 кв. м покрытия проезжей части, 2 тыс. кв. м тротуара, 40 точек искусственного освещения; заменено более 1 тыс. м барьерного ограждения и 52 деформационных шва.

Первоначально проект был рассчитан на 21 месяц, но, как сообщает мэрия, по словам подрядчиков, ремонт планируется завершить до 1 ноября 2017 года.

Сейчас мост и путепровод одновременно частично перекрыты на всем протяжении.

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