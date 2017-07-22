Воронежцы публикуют фото затопленной ливнем улицы Новосибирской — «Венецианской»

Напомним, на прошлой неделе Воронеж дважды пережил сильные ураганы с грозами и ливнями, которые наделали немало бед в виде поломанных деревьев, рекламных щитов, затопленных улиц, сорванных крыш. Как выглядел город после нашествий стихии, можно посмотреть здесь и здесь.

Сегодняшний ливень сопровождался сильным ветром и грозой, но был не столь мощным и продолжительным. Тем не менее, без последствий не обошлось.

Так, на улице Новосибирской случился мощный потоп. Это связано с отсутствием нормально работающей ливневой канализации в этом районе. Подобные проблемы есть также на других улицах, что регулярно приводит к «дождевым» потопам.

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Сегодня же ливень за полчаса превратил крупную магистральную улицу Новосибирскую в грязную, широкую реку. Легковушкам и микроавтобусам пришлось «плыть», погрузившись в мутный поток до самых фар и выше — глубина затопления составила около полуметра. Большие автобусы двигались легче. А прохожим оставалось лишь ждать «отлива» или же, в случае крайней нужды, перебираться вброд.

Фото «новосибирского потопа», опубликованные в сообществе «Типичный Воронеж» в ВКонтакте, вызвали шквал комментариев. Так, очевидцы сообщили, что не все машины оказались амфибиями — некоторые заглохли и стояли в ожидании отлива. Один из авторов оценил подвиг водителя микроавтобуса, запечатленного на фото:

— Ситроен бесстрашный, похоже, водитель в морфлоте служил.

Тема «новосибирского потопа» дала почву для остроумных идей и множества шуток. Предлагалось плыть брассом, или бежать за удочками и на рыбалку. Актуальной оказалась тема моря.

— Тротуар засыпать песочком, и бюджетный отдых на море готов, — предложил Александр Закупнев.

— Всех, кто не был на море этим летом — прошу на Машмет! — пригласил Александр Рогачёв.

Автор с именем Лука Семи-Кустов напомнил:

— Море всегда можно найти, даже в Воронеже) Главное — не нырять туда на машине).