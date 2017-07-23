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14:37 (мск), источник: "Российская газета"

Александр Велединский получил почетный приз фестиваля «Горький Fest»

Помимо фильма Велединского «В Кейптаунском порту», специального показа также удостоилась картина «Тайна печати дракона: Путешествие в Китай».

В Нижнем Новгороде завершил свою работу фестиваль современного российского кино «Горький Fest», чья конкурсная программа включает в себя работы не только разных жанров, но и форматов — от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документальных изложений.

Президентом фестиваля «Горький fest» в этом году стал Михаил Пореченков. В планах создателей фестиваля сделать его ежегодным.

На киносмотре была организована конкурсная программа, получившая название «Встряска», в которую вошли, в частности, фильмы «Блокбастер», «Купи меня», «Кроткая», «Маленький поезд» и «Турецкое седло».

Вне конкурса были представлены работы кинематографистов, родившихся или учившихся непосредственно в Нижнем Новгороде.

Александр Велединский, соавтор сценария к памятному сериалу с криминально-романтической атмосферой «Бригада», привез на фестиваль свой фильм «В Кейптаунском порту».

Организаторы фестиваля вручили кинодеятелю почетный приз, сообщает «Рен ТВ».

Велединский является сценаристом и режиссером фильмов «Географ глобус пропил» (2013), «Живой» (2006) и т. д. В 2004-м снял фильм по мотивам произведений Эдуарда Лимонова «Русское», поставленный по собственному сценарию.

Помимо «Бригады», был соавтором сериала «Дальнобойщики» (2001).

Сериал «Бригада», вышедший в 2002-м, быстро получил любовь зрителей и собрал несколько наград в 2003-м — в частности, премию «ТЭФИ» в номинации «Телевизионный художественный сериал» и «Золотой орел» в номинации «Лучший игровой телевизионный сериал», а Екатерина Гусева в 2004 году получила приз как «Лучшая актриса телесериала».

Помимо фильма Велединского «В Кейптаунском порту», специального показа также удостоилась картина «Тайна печати дракона: Путешествие в Китай» Олега Степченко и Алексея Петрухина.

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