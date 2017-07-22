Кенсингтонский дворец опубликовал фото ко дню рождения принца Джорджа
Сыну принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт исполнилось четыре года.
Сыну принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт исполнилось четыре года.
Принцу Джорджу — первому ребенку принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт — в субботу 22 июля исполнилось четыре года. По этому случаю британская королевская семья опубликовала официальный портрет маленького принца, передает BBC.
Фотография смеющегося Джорджа опубликована в «Инстаграме» Кенсингтонского дворца.
Герцог и герцогиня Кембриджская рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом из Getty Крисом Джексоном.
«Это такой счастливый малыш, фотосъемка с ним — сплошное веселье», — сказал фотограф, сделавший этот снимок еще в конце июня.
Принц отмечает свой день рождения с родителями, которые в пятницу завершили турне по Польше и Германии. Это была первая официальная поездка принца Джорджа и его сестры, принцессы Шарлотты, в Европу.
В пятницу принц Уильям в последний день официального визита в Германию на заводе Airbus показал детям вертолет.