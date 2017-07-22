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21:51 (мск), источник: BFM.ru

Кенсингтонский дворец опубликовал фото ко дню рождения принца Джорджа

Сыну принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт исполнилось четыре года.

Принцу Джорджу — первому ребенку принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт — в субботу 22 июля исполнилось четыре года. По этому случаю британская королевская семья опубликовала официальный портрет маленького принца, передает BBC.

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Фотография смеющегося Джорджа опубликована в «Инстаграме» Кенсингтонского дворца.

Герцог и герцогиня Кембриджская рады поделиться снимком, сделанным королевским фотографом из Getty Крисом Джексоном.
Кенсингтонский дворец

«Это такой счастливый малыш, фотосъемка с ним — сплошное веселье», — сказал фотограф, сделавший этот снимок еще в конце июня.

Принц отмечает свой день рождения с родителями, которые в пятницу завершили турне по Польше и Германии. Это была первая официальная поездка принца Джорджа и его сестры, принцессы Шарлотты, в Европу.

В пятницу принц Уильям в последний день официального визита в Германию на заводе Airbus показал детям вертолет.

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