Наиль Магдеев: Набережные Челны гордятся триумфом своих гонщиков

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Об этом он написал на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

«Город Набережные Челны гордится триумфом челнинских гонщиков, которые продемонстрировали феноменальные результаты, заняв весь пьедестал почета и доказав, что “КАМАЗ” — это мощные автомобили и сильные люди, умеющие работать единой командой», — заявил градоначальник.