Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Песков объяснил обещание Путина помиловать сенатора-«душегуба»
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
МО РФ рассказало о новом самолете с укороченным взлетом – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Финны готовятся к массовой эвакуации из-за страха перед РФ – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
25Юбилей Харрисона Форда
21:51 (мск), источник: ИА Татар-информ

Наиль Магдеев: Набережные Челны гордятся триумфом своих гонщиков

Магдеев поздравил команду, коллектив ПАО «КАМАЗ» и гендиректора Сергея Когогина от имени руководства города и пожелал покорения новых высот.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Об этом он написал на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

«Город Набережные Челны гордится триумфом челнинских гонщиков, которые продемонстрировали феноменальные результаты, заняв весь пьедестал почета и доказав, что “КАМАЗ” — это мощные автомобили и сильные люди, умеющие работать единой командой», — заявил градоначальник.

Он поздравил команду, коллектив ПАО «КАМАЗ» и гендиректора Сергея Когогина от имени руководства города и пожелал покорения новых высот.

Ранее поздравление в адрес команды направил Президент РФ Владимир Путин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вышла в свет книга «В. Высоцкий в Казани»
Конгресс США опубликовал законопроект по санкциям против России
Трамп рассказал о новой утечке разведывательной информации
Задержанного в Донбассе россиянина Агеева обвинили в терроризме
Париж подтвердил дату переговоров лидеров «нормандской четверки»
Синхронное плавание получило новое название
Киев передал в ООН доказательства «агрессии России» в Донбассе
Сотни человек ночевали на улицах после землетрясения в Греции
Спорт
Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь