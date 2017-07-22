Прошедший в нескольких районах Петербурга град растаял к вечеру
Пользователи социальных сетей в субботу выкладывали фотографии белого покрова на улицах, который они приняли за снег.
Пользователи социальных сетей в субботу выкладывали фотографии белого покрова на улицах, который они приняли за снег.
«Сегодня днем в городе в течение 11 минут шел град, снега не было. Больше град сегодня не ожидается», — сказал собеседник агентства. В то же время пользователи социальных сетей в субботу выкладывали фотографии белого покрова на улицах, который они приняли за снег.
На севере города в субботу днем была гроза и ливневые дожди, на юге — солнечная погода, передает корреспондент ТАСС. Жители Петербурга в социальных сетях сообщали о граде в северных районах. Вечером погода также переменчива: мелкий дождь сменяется солнечной погодой, местами ливни.
Жители Петербурга выкладывали фотографии окутанного плотным белым покровом, похожим на град, газона на Московском проспекте. При этом на улице Маршала Жукова (в соседнем районе) в этот момент светило солнце и была радуга, снега и града не наблюдалось. Через час на Московском проспекте последствий града практически не осталось, местами в тени были небольшого размера белые кучи подтаявшего града.
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По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июля в Северной столице днем было плюс 18−20 градусов, вечером в некоторых районах города температура опустилась до 15 градусов тепла.