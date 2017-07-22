Прошедший в нескольких районах Петербурга град растаял к вечеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Метеорологи Санкт-Петербурга зафиксировали град в Северной столице в июльскую субботу, к вечеру он растаял, больше таких осадков до конца дня не ожидается. Об этом ТАСС сообщили в Северо-Западном Гидрометцентре.

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«Сегодня днем в городе в течение 11 минут шел град, снега не было. Больше град сегодня не ожидается», — сказал собеседник агентства. В то же время пользователи социальных сетей в субботу выкладывали фотографии белого покрова на улицах, который они приняли за снег.

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На севере города в субботу днем была гроза и ливневые дожди, на юге — солнечная погода, передает корреспондент ТАСС. Жители Петербурга в социальных сетях сообщали о граде в северных районах. Вечером погода также переменчива: мелкий дождь сменяется солнечной погодой, местами ливни.

<div id="vk_post_22015185_1831"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_22015185_1831", 22015185, 1831, 'faK5fSYqI2AvPEV0R3bf5E6wucw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Жители Петербурга выкладывали фотографии окутанного плотным белым покровом, похожим на град, газона на Московском проспекте. При этом на улице Маршала Жукова (в соседнем районе) в этот момент светило солнце и была радуга, снега и града не наблюдалось. Через час на Московском проспекте последствий града практически не осталось, местами в тени были небольшого размера белые кучи подтаявшего града.

<div id="vk_post_441133_14919"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_441133_14919", 441133, 14919, 'pE-VlP89oemwpHYgRVmeUy2jz58')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

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В пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ТАСС сообщили, что вызовов спасателей в связи в непогодой не зафиксировано.

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<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BW2bZGundO7/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Наталья Ефимова (@nataliaefimova23)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-22T13:25:16+00:00">Июл 22 2017 в 6:25 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июля в Северной столице днем было плюс 18−20 градусов, вечером в некоторых районах города температура опустилась до 15 градусов тепла.