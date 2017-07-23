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08:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморье оказалось в числе убыточных регионов РФ по ОСАГО

Край занял 30-е место из 49-ти.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 июля, PrimaMedia.

Две трети регионов России, по подсчетам автостраховщиков, оказались убыточными для ведения бизнеса ОСАГО. В их число вошло и Приморье. Самый автомобилизированный субъект страны занимает 30 место из 49 в рейтинге «АльфаСтрахование», сообщает ИА PrimaMedia.

По окончании первого квартала 2017 года бизнес ОСАГО в 49 из 85 регионов РФ приносил убытки. Коэффициент, на котором основан рейтинг, показывает, сколько рублей выплатила страховая компания на каждый рубль, заплаченный за полис ОСАГО. Чтобы работа автостраховщиков не была убыточной, этот коэффициент в рамках действующих тарифов не должен превышать 77%. Убыточность выше 100% говорит о несомненных убытках в ОСАГО, которые несет страховщик.

Год назад число убыточных по ОСАГО регионов с коэффициентом более 100% составляло 36. На конец марта 2017 года их стало больше на 13.

Из тянущих бизнес вниз «АльфаСтрахование» выделило несколько регионов. Так, в Бурятии уровень убыточности достигает 653%, и на рубль сборов там платят 6,5 рублей выплат. В Еврейской автономной области выплаты достигают 3,2 рубля на каждый собранный рубль. А год назад в той же Бурятии коэффициент убыточности составлял 432,4%, в ЕАО — 247,2%.

В топ-10 рейтинга вошли Бурятия (коэффициент 665,2%), ЕАО (316,9%), Республика Ингушетия (280,9%), Ульяновская область (267,3%), Республика Северная Осетия-Алания (237,4%), Хакасия (235,3%), Ивановская область (195,9%), Республика Башкортостан (185,4%), Воронежская область (174,7%) и Амурская область (167,9%).

По количеству регионов, вошедших в рейтинг, самыми убыточными по итогам квартала является Дальневосточный, Приволжский и Северо-Кавказский федеральные округа (в списке каждый представляют по 8 субъектов), на втором месте Центральный и Сибирский округа (по 7 регионов), на третьем месте — Северо-Западный и Южный (по 4 региона). Замыкает рейтинг Уральский федеральный округ (три региона).

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