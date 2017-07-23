Корюшка, цветы и лего: самые необычные бороды представили на суд зрителей хабаровчане

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Хабаровск, 23 июля, AmurMedia.

Второй краевой чемпионат бород и усов состоялся в Хабаровске на площадке перед торгово-развлекательным центром «Магазины Радости». Участники конкурса продемонстрировали собравшимся зрителям как классические варианты мужской атрибутики, так настоящее буйство фантазии, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Около 50 бородачей боролись в номинациях «Усы», «Щетина», «Фейк», «Борода фристайл», «Борода до пяти сантиметров», «Борода свыше пяти сантиметров».

Самой многочисленной оказались номинации «До 5 см» и «Фейк» — девушек и мальчиков с накладными усами. Особенно сильно жюри покорил пес Роберт с его оранжевой бородой.

Один из победителей, Илья, рассказал, что особо к чемпионату не готовился.

«Меня пригласили буквально вчера. Борода у меня густая, почему бы и нет? Вот и согласился и, как выяснилось, даже победил», — поделился своими успехами горожанин.

Главный приз — игровая приставка — достался Дмитрию, создавшему образ араба в традиционных одеждах, что послужило отличным дополнением к его пышной черной бороде.