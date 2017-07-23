Корюшка, цветы и лего: самые необычные бороды представили на суд зрителей хабаровчане
Краевой чемпионат бород и усов с успехом прошел в дальневосточном центре.
Краевой чемпионат бород и усов с успехом прошел в дальневосточном центре.
Хабаровск, 23 июля, AmurMedia.
Второй краевой чемпионат бород и усов состоялся в Хабаровске на площадке перед
Около 50 бородачей боролись в номинациях «Усы», «Щетина», «Фейк», «Борода фристайл», «Борода до пяти сантиметров», «Борода свыше пяти сантиметров».
Самой многочисленной оказались номинации «До 5 см» и «Фейк» — девушек и мальчиков с накладными усами. Особенно сильно жюри покорил пес Роберт с его оранжевой бородой.
Один из победителей, Илья, рассказал, что особо к чемпионату не готовился.
«Меня пригласили буквально вчера. Борода у меня густая, почему бы и нет? Вот и согласился и, как выяснилось, даже победил», — поделился своими успехами горожанин.
Главный приз — игровая приставка — достался Дмитрию, создавшему образ араба в традиционных одеждах, что послужило отличным дополнением к его пышной черной бороде.
«В западных странах чемпионаты бороды и бородачей проводятся уже давно.