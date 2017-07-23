Знаменитую телеведущую насмерть задавило пальмой
Женщина возвращалась домой с тренировки по йоге.
Женщина возвращалась домой с тренировки по йоге.
В Сети набирает популярность жуткое видео, на котором запечатлена смерть телеведущей из Индии.
Как сообщается в описании к видеоролику, женщина возвращалась домой с тренировки по йоге, когда на нее неожиданно упала пальма.
Известно, что 58-летняя ведущая государственного телеканала Doordarshan Канчан Нат скончалась в больнице от полученных после падения дерева травм.