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08:44 (мск), источник: Nur.kz

Знаменитую телеведущую насмерть задавило пальмой

Женщина возвращалась домой с тренировки по йоге.

Источник: Nur.kz

В Сети набирает популярность жуткое видео, на котором запечатлена смерть телеведущей из Индии.

Как сообщается в описании к видеоролику, женщина возвращалась домой с тренировки по йоге, когда на нее неожиданно упала пальма.

Известно, что 58-летняя ведущая государственного телеканала Doordarshan Канчан Нат скончалась в больнице от полученных после падения дерева травм.

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