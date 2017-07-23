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08:15 (мск), источник: Sputniknews.kz

Шквалистый ветер, дожди и град — погода в Казахстане в воскресенье

В восьми областях Казахстана с прохождением фронтальных разделов погода будет неустойчивой.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Шквалистый ветер, дожди и град прогнозируются на одной половине Казахстана, на другой части республики — сильная жара, сообщает Казгидромет.

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В Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, гроза, возможен град, шквал.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем местами возможен град, шквал, ночью и утром местами туман.

В Павлодарской области местами усилится ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал, ночью — туман.

В Карагандинской области днем местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, гроза, возможен град, шквал.

Днем в Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Атырауской, местами в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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