Шквалистый ветер, дожди и град — погода в Казахстане в воскресенье
В восьми областях Казахстана с прохождением фронтальных разделов погода будет неустойчивой.
В восьми областях Казахстана с прохождением фронтальных разделов погода будет неустойчивой.
АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Шквалистый ветер, дожди и град прогнозируются на одной половине Казахстана, на другой части республики — сильная жара, сообщает Казгидромет.
В Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Актюбинской,
В Жамбылской,
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В Павлодарской области местами усилится ветер 15−20 м/с, возможен град, шквал, ночью — туман.
В Карагандинской области днем местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, гроза, возможен град, шквал.
Днем в Алматинской,
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