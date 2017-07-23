Теплое и солнечное воскресенье ждет москвичей
Возможен кратковременный дождь.
Возможен кратковременный дождь.
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Теплая, преимущественно солнечная погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Будет преимущественно солнечно, по области местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 22−24, по области — от 20 до 25 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо- западный, 5−10 метров в секунду.
Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут плюс 11−13 градусов, в Подмосковье — от плюс 8 до 13 градусов. Ветер западный, 3−8 метров в секунду.
Днем в понедельник будет солнечно и сухо. В Москве воздух прогреется до 23−25 градусов, по области — до 20−25 градусов. Ветер западный, до 3−8 метров в секунду.