Теплое и солнечное воскресенье ждет москвичей

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Теплая, преимущественно солнечная погода ожидается в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.

«Будет преимущественно солнечно, по области местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 22−24, по области — от 20 до 25 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер ожидается северо- западный, 5−10 метров в секунду.

Предстоящей ночью при переменной облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут плюс 11−13 градусов, в Подмосковье — от плюс 8 до 13 градусов. Ветер западный, 3−8 метров в секунду.