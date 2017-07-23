Восторженная толпа не отпускала Димаша со сцены в Астане
Димаш Кудайберген недавно первым среди казахстанских исполнителей удостоился награды MTV Music Awards Asia.
Димаш Кудайберген недавно первым среди казахстанских исполнителей удостоился награды MTV Music Awards Asia.
АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Любимец публики, казахстанский певец Димаш Кудайберген вернулся из Китая в Астану и стал гостем кинофестиваля «Евразия», передает Sputnik Казахстан.
Фанаты певца скандировали «Димаш, Димаш» еще во время прохождения артистом красной дорожки на церемонии открытия международного события, а после исполнения им композиции «All by myself» и вовсе не отпустили со сцены.
«Апплодисменты на Родине совершенно другие», — с улыбкой сказал Димаш.
«Браво, бис, еще», — кричала толпа, взывая его сделать еще один музыкальный подарок. Некоторое время Кудайберген томил публику, которая замерла в ожидании положительного ответа.
«Позвольте мне посвятить свою недавнюю награду нашему ректору, мировой артистке — Айман Мусаходжаевой!», — сказал Димаш перед тем, как исполнить волю слушателей.
Димаш Кудайберген выбрал для повторного исполнения казахскую национальную композицию «Дударай» о любви русской девушки к казахскому джигиту. Поклонники артиста подпевали вместе с ним, а позже аплодировали стоя.
Казахстанский артист Димаш Кудайберген обладает уникальным голосом — вокальный диапазон певца составляет три с лишним октавы. Его звездный путь начался на фестивале искусств «Славянский базар» и достиг небывалых высот во время конкурса «I’m a Singer» в КНР.