Восторженная толпа не отпускала Димаша со сцены в Астане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Любимец публики, казахстанский певец Димаш Кудайберген вернулся из Китая в Астану и стал гостем кинофестиваля «Евразия», передает Sputnik Казахстан.

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Фанаты певца скандировали «Димаш, Димаш» еще во время прохождения артистом красной дорожки на церемонии открытия международного события, а после исполнения им композиции «All by myself» и вовсе не отпустили со сцены.

«Апплодисменты на Родине совершенно другие», — с улыбкой сказал Димаш.

«Браво, бис, еще», — кричала толпа, взывая его сделать еще один музыкальный подарок. Некоторое время Кудайберген томил публику, которая замерла в ожидании положительного ответа.

«Позвольте мне посвятить свою недавнюю награду нашему ректору, мировой артистке — Айман Мусаходжаевой!», — сказал Димаш перед тем, как исполнить волю слушателей.

Димаш Кудайберген выбрал для повторного исполнения казахскую национальную композицию «Дударай» о любви русской девушки к казахскому джигиту. Поклонники артиста подпевали вместе с ним, а позже аплодировали стоя.