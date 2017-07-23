Команда КВН «Раисы» из Иркутска взяла большого КиВиНа в темном на музыкальном фестивале

Команда КВН «Раисы» из Иркутска стала обладателем большого КиВиНа в темном по результатам музыкального фестиваля в Светлогорске. Выступление девушек сопровождалось овациями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт КВН.

Напомним, команда КВН «Раисы» получила поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом заявил глава региона на встрече с участницами коллектива, который возобновил свою деятельность после трехлетнего перерыва. Возрожденная команда будет действовать в прежнем составе: это знакомые поклонникам участницы, руководство, авторы текстов.