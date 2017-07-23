Команда КВН «Раисы» из Иркутска взяла большого КиВиНа в темном на музыкальном фестивале
Конкурс прошел в Светлогорске.
Конкурс прошел в Светлогорске.
Команда КВН «Раисы» из Иркутска стала обладателем большого КиВиНа в темном по результатам музыкального фестиваля в Светлогорске. Выступление девушек сопровождалось овациями. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на официальный сайт КВН.
«Чтобы победить в бывшем немецком городе, Вера позвала бывшего немецкого мужчину — Ганса. Хорошо», — говорится в сообщении.
Напомним, команда КВН «Раисы» получила поддержку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом заявил глава региона на встрече с участницами коллектива, который возобновил свою деятельность после трехлетнего перерыва. Возрожденная команда будет действовать в прежнем составе: это знакомые поклонникам участницы, руководство, авторы текстов.