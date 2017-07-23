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08:41 (мск), источник: Nur.kz

Казахстанец жестко нокаутировал непобежденного дагестанского бойца

Противостояние не продлилось и двух раундов.

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Казахстанский боец Арман Ашимов ярчайшим нокаутом завершил свой первый бой в профессиональном турнире M-1 Challenge 81 Битва в горах 6, который прошел в Таргиме, Ингушетия. Арман нокаутировал не знавшего прежде поражений дагестанского бойца Гаджимурада Алиева во втором раунде, сообщает Sports.kz.

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Противостояние яркого ударника Армана Ашимова и мастера борьбы и грэпплинга Гаджимурада Алиева не продлилось и двух раундов.

На протяжении первого раунда, с небольшим перевесом, доминировал Ашимов, не давая сопернику перевести ход боя в партер. Уже в начале второго раунда, Алиев попытался атаковать, но Арман правым кроссом вразрез встретил соперника.

«Я видел слабые места в ударной технике соперника и использовал его ошибки в свою пользу. Очень помогли подсказки моего тренера Нурлана Мамыралиева. Перед боем он дал установку закончить бой менее, чем за 10 ударов. Я выполнил его задание», — поделился своими впечатлениями Арман Ашимов.

По словам Председателя Ассоциации ММА Казахстана Асылбека Дюсенова, организаторы турнира были впечатлены поединком и сразу выразили желание подписать контракт с Ашимовым, об этом написали матчмейкеры М-1 Global:

«Это было супер! Мои поздравления! Хотим его на контракт, еще бой и можно за титул драться» (лексика сохранена).

Арман Ашимов — победитель Кубка Казахстана по ММА, Чемпион Казахстана, Евразии и Европы по K-1, неоднократно выступавший на турнирах Алаш Прайд.

«Этот ярчайший кросс нокаут Армана Ашимова заслуживает номинации «Лучший нокаут»!

Матчмейкеры М1-Global всерьез задумались о контракте с Арманом. Он порадовал казахстанцев и удивил весь мир! — говорится в сообщении Федерация ММА Казахстана в соцсети «ВКонтакте».

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