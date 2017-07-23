Участник шоу «Уральские пельмени» снял видео о Владивостоке
Остров Русский Сергей Калугин снимал во время гастролей (ВИДЕО).
Остров Русский Сергей Калугин снимал во время гастролей (ВИДЕО).
Владивосток, 23 июля, PrimaMedia.
Видеороликом с красотами Владивостока, снятыми с высоты птичьего полета, поделился участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Калугин. Полетать над островом Русским на квадрокоптере он успел во время июньских гастролей комедиантов, сообщает ИА PrimaMedia.
На протяжении четырех с лишним минут квадрокоптер кружит над островом Русским и Русским мостом. На видео видно, что колонны переправы погружены в густой туман, а внизу по морю рассекают на катерах.
Напомним, «Уральские пельмени» приезжали с гастролями во Владивосток в прошлом месяце и выступили на сцене «Феско Холл» 12 июня.