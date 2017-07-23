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08:49 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Участник шоу «Уральские пельмени» снял видео о Владивостоке

Остров Русский Сергей Калугин снимал во время гастролей (ВИДЕО).

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Владивосток, 23 июля, PrimaMedia.

Видеороликом с красотами Владивостока, снятыми с высоты птичьего полета, поделился участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Калугин. Полетать над островом Русским на квадрокоптере он успел во время июньских гастролей комедиантов, сообщает ИА PrimaMedia.

На протяжении четырех с лишним минут квадрокоптер кружит над островом Русским и Русским мостом. На видео видно, что колонны переправы погружены в густой туман, а внизу по морю рассекают на катерах.

Напомним, «Уральские пельмени» приезжали с гастролями во Владивосток в прошлом месяце и выступили на сцене «Феско Холл» 12 июня.

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