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11:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы запустили в небо шары в память об убитом в Каслях мальчике

«Акция несогласия с прерванными детскими жизнями» состоялась в нескольких городах Южного Урала.

Жители Челябинска отпустили в небо воздушные шары в память о десятилетнем Иване Котове, убитом в Каслях, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Акцию приурочили ко дню рождения погибшего мальчика — 22 июля ему должно было исполниться 11 лет. На «Акцию несогласия с прерванными детскими жизнями» в Челябинске собрались чуть больше десяти человек, горожане запустили разноцветные шары у моста на улице Кирова.

«Мы были тронуты историей пропажи Ивана Котова, следили за всеми событиями и очень хотели, чтобы мальчик нашёлся. У меня самой двое детей. Вообще все эти акции, все идеи о поиске пропавших детей очень нужны. Хотелось бы, конечно, чтобы в семьях всегда было уютно и тепло и чтобы все дети возвращались домой живыми», — рассказала одна из участниц акции.

Памятные мероприятия 22 июля также состоялись в Каслях, Магнитогорске, Снежинске, Озёрске, Кыштыме и других городах.

Напомним, Иван Котов пропал 14 июня, в его поисках участвовали несколько сотен полицейских, сотрудников экстренных служб и волонтёров. 8 июля стражи порядка задержали 29-летнего ранее судимого жителя Каслей, который признался, что убил ребёнка и спрятал тело. Мужчину по решению суда поместили в СИЗО, где его вскоре нашли мёртвым.

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