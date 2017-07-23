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08:36 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Веревочники» вернулись на мыс Тобизина и требуют деньги, прикрываясь экосборами

Сборы с отдыхающих устраивают только в выходные.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 июля, PrimaMedia.

В солнечные выходные пляжные «веревочники» решили подзаработать и вернулись на мыс Тобизина. Очевидцы в соцсетях делятся видеозаписью того, как молодой человек, прикрываясь экологическим сбором, требует за въезд к мысу 100 рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

Несколько человек стоит на подъезде к мысу и требует сделать «взнос» на основании того, что территория охраняемая и нужно следить за ее экологическим состоянием. «Веревочники» также предлагают автомобилистам ознакомиться с некими документами. Многие отдыхающие предпочитают не вступать в спор и просто отдают деньги. Однако автор видео решил ничего не платить и вступил в диалог со сборщиком:

Четко ответить, кем именно охраняется территория и за что конкретно требуется плата сейчас, хотя еще неделю назад никаких сборов на Тобизина не было, молодой «эколог» не смог. Поэтому пара спокойно проехала мимо.

Напомним, в начале июля полиция Владивостока провела рейд по популярным пляжам и привлекла к ответственности предпринимателей, незаконно взимавших деньги за проезд к прибрежным зонам отдыха, размещение и стоянку машин. Под различными предлогами плату незаконно взимали за проезд к берегам мыса Ахлестышева, Вятлина, Тобизина, Поспелова. Исключением был и остается пляж «Новый Аякс» — единственный на острове Русском, находящийся в аренде.

Правоохранители советуют звонить по тел. 02 (102 для мобильных), если есть основания считать, что на плата за въезд на пляж взимается незаконно.

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