Уфимский парк «Кашкадан» закроют на реконструкцию

Один из популярных уфимских парков этой осенью закроют на реконструкцию. «Кашкадан» отремонтируют на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Разработкой проекта нового парка занимается консалтинговое бюро из Москвы. Планируется изменить местоположение детского городка и зоны с аттракционами, сцена станет амфитеатром, вдоль озера появятся платформы у воды. Завершатся работы по благоустройству «Кашкадана» через пять лет — в 2022 году.