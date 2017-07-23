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11:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимский парк «Кашкадан» закроют на реконструкцию

Завершатся работы по благоустройству парка в 2022 году.

Один из популярных уфимских парков этой осенью закроют на реконструкцию. «Кашкадан» отремонтируют на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», — уточнили в пресс-службе городской мэрии.

Разработкой проекта нового парка занимается консалтинговое бюро из Москвы. Планируется изменить местоположение детского городка и зоны с аттракционами, сцена станет амфитеатром, вдоль озера появятся платформы у воды. Завершатся работы по благоустройству «Кашкадана» через пять лет — в 2022 году.

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