Лето в Молдове становится очень жарким, как в Египте
Прогноз погоды в Молдове 23 июля — что сообщают синоптики.
Прогноз погоды в Молдове 23 июля — что сообщают синоптики.
КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. В стране продолжает действовать желтый код. До 24 июля в большинстве районов синоптики прогнозируют повышение дневной температуры до 33 °C и выше. В минувшую субботу, 22 июля температура воздуха в Кишиневе достигла к 16.00 +39 градусов по Цельсию.
Согласно сведениям крупнейших погодных
На севере страны, в Бельцах утро прогнозируется безоблачным, но уже к обеду погода начнет меняться, возможно будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Столбик термометра доберется к 15:00 до отметки +32.
На юге, в Кагуле,
В Приднестровье днём также будет жарко, в Тирасполе и Бендерах днём ожидается +33 градуса, к вечеру возможны осадки.
Отметим, что температура воздуха в Молдове 22 июля была самой высокой в Европе. Даже на средиземноморском побережье Северной Африки было прохладнее.