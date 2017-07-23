Лето в Молдове становится очень жарким, как в Египте

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. В стране продолжает действовать желтый код. До 24 июля в большинстве районов синоптики прогнозируют повышение дневной температуры до 33 °C и выше. В минувшую субботу, 22 июля температура воздуха в Кишиневе достигла к 16.00 +39 градусов по Цельсию.

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Согласно сведениям крупнейших погодных интернет-ресурсов, включая сайт Государственной гидрометеорологической службы, в столице Молдовы Кишиневе в воскресенье, 23 июля весь день будет держаться ясная погода, осадков не ожидается. Температура днем достигнет +33 градусов.

На севере страны, в Бельцах утро прогнозируется безоблачным, но уже к обеду погода начнет меняться, возможно будет пасмурно до самого вечера. Осадков не ожидается. Столбик термометра доберется к 15:00 до отметки +32.

На юге, в Кагуле, Чадыр-Лунге, Комрате, Леово, Чимишлии днем ожидается +35 градус, как в некоторых пустынных областях Саудовской Аравии и Египта. К вечеру возможно, пройдет дождь c грозой.

В Приднестровье днём также будет жарко, в Тирасполе и Бендерах днём ожидается +33 градуса, к вечеру возможны осадки.