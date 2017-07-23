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09:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Ремонт завершился в библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске

В здании обновили кровлю, оборудовали второе крыльцо и выполнили ряд других работ.

Ремонтные работы завершились в библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске. По поручению мэра города Дмитрия Бердникова в учреждении была отремонтирована кровля, оборудовано второе крыльцо, покрашен фасад здания, проведена внутренняя отделка помещений в июне этого года. Также созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе горадминистрации.

В частности, установлены специальный подъемник для инвалидов и пандус. Дмитрий Бердников лично оценил качество проведенного ремонта. Кроме того, остановке общественного транспорта присвоено название «Библиотека имени Е. Евтушенко».

В настоящее время библиотека № 20 ведет работу по сохранению и популяризации творчества известного поэта. Здесь размещена выставка фотографий, книг, библиографических изданий, а также проводятся памятные мероприятия.

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