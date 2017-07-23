Ремонт завершился в библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске

Ремонтные работы завершились в библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске. По поручению мэра города Дмитрия Бердникова в учреждении была отремонтирована кровля, оборудовано второе крыльцо, покрашен фасад здания, проведена внутренняя отделка помещений в июне этого года. Также созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе горадминистрации.