Ремонт завершился в библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске
В здании обновили кровлю, оборудовали второе крыльцо и выполнили ряд других работ.
В здании обновили кровлю, оборудовали второе крыльцо и выполнили ряд других работ.
Ремонтные работы завершились в библиотеке № 20 имени Евгения Евтушенко в Иркутске. По поручению мэра города Дмитрия Бердникова в учреждении была отремонтирована кровля, оборудовано второе крыльцо, покрашен фасад здания, проведена внутренняя отделка помещений в июне этого года. Также созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
В частности, установлены специальный подъемник для инвалидов и пандус. Дмитрий Бердников лично оценил качество проведенного ремонта. Кроме того, остановке общественного транспорта присвоено название «Библиотека имени Е. Евтушенко».
В настоящее время библиотека № 20 ведет работу по сохранению и популяризации творчества известного поэта. Здесь размещена выставка фотографий, книг, библиографических изданий, а также проводятся памятные мероприятия.