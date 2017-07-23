Помощь от приморских врачей можно получить на открытых уроках.

Приморские врачи ежегодно проводят около 100 массовых оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения.

Так, особо популярными стали такие акции, как «Прогулка с врачом», «10 000 шагов к здоровью», а также «Мама и спорт», реализуемая в ряде родильных домов края.

А родильный дом № 3 важнейшей частью профилактической деятельности своего учреждения называет тематические встречи с подростками.

На протяжении нескольких лет сотрудники роддома организуют для них открытые уроки красоты и здоровья, на которых рассказывают о важности ведения здорового образа жизни, соблюдения режима дня, обучают основам правильного питания, предупреждают об опасности употребления алкоголя и энергетических напитков, наркотиков и табакокурения.

Во время летних школьных каникул специалисты третьего роддома Владивостока готовят очередной курс лекций для подростков. Первый урок красоты и здоровья медики будут готовы провести уже в сентябре.

«Что же касается будущих и молодых мам, то в их отношении разъяснительная работа в поддержку здорового образа жизни ведется постоянно», — отмечают врачи роддома.

По словам специалистов, большую работу в части пропаганды ЗОЖ ведут и сотрудники краевого центра медицинской профилактики. Они регулярно участвуют в телевизионных и радиопрограммах, а также проводят встречи-лекции с населением в библиотеках края, школах, высших и средних учебных заведениях.

К слову, в регионе успешно проводятся мероприятия, направленные и на увеличение роста рождаемости, и одним из них является метод ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение.

Так, по словам главного акушера-гинеколога Приморского края ЕвгениИ Шутки, — В Центре ЭКО «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» в 2016 году было проведено 405 ЭКО, а на 2017 запланировано 440.