Свежо и дождливо будет в Хабаровске на предстоящей неделе

— На предстоящей неделе, особенно в первой ее половине, будет сохраняться неустойчивая погода. В понедельник, вторник возможен дождь. Со среды и до конца недели будет преимущественно без осадков. Ночные температуры в Хабаровске на новой неделе будут порядка 13−15 градусов. Для июля это достаточно прохладно. Днем воздух будет прогреваться не более чем до 20−23 градусов. Это первая половина недели. Потом постепенно температуры начнут повышаться, и к концу неделе снова будут достигать отметки 26−27 градусов тепла, — сообщил специалист.