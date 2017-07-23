Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда мирового хоккея рассказал про отказ от гражданства России
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
СМИ: в летевший в Москву самолет попала молния
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
Украинцы ответили на предложение отправить Ахеджакову в Киев
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Военные РФ рассказали о новом авианосце и самолете – СМИ
Украинцы готовы на уступки для мира на Донбассе
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Финны готовятся к массовой эвакуации из-за страха перед РФ – СМИ
ВСУ говорят о прорыве ополченцев на Донбассе
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
09:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Свежо и дождливо будет в Хабаровске на предстоящей неделе

Со среды преимущественно без осадков.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 23 июля, AmurMedia.

Неустойчивая погода ожидает хабаровчан на предстоящей рабочей неделе. В понедельник и вторник вероятен дождь, а уже со среды будет преимущественно без осадков, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— На предстоящей неделе, особенно в первой ее половине, будет сохраняться неустойчивая погода. В понедельник, вторник возможен дождь. Со среды и до конца недели будет преимущественно без осадков. Ночные температуры в Хабаровске на новой неделе будут порядка 13−15 градусов. Для июля это достаточно прохладно. Днем воздух будет прогреваться не более чем до 20−23 градусов. Это первая половина недели. Потом постепенно температуры начнут повышаться, и к концу неделе снова будут достигать отметки 26−27 градусов тепла, — сообщил специалист.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
слабый дождь
+24°
слабый дождь
755 мм рт. ст.
нормальное
94 %
очень высокая
2 м/с
легкий ветер
Эксперт: меры поддержки Дальнего Востока втрое сократят отток населения к 2018 году
СМИ: ФРГ предупреждает об ухудшении отношений с РФ из-за Siemens
Пентагон: Россия является самой серьезной угрозой для США
Вашингтон предупредил о возможном вооруженном конфликте с КНДР
Рейтинг популярности Макрона упал на десять пунктов
Трамп обвинил NYT в срыве попытки США ликвидировать главаря ИГ
В Белом доме назвали Хиллари Клинтон «компроматом на саму себя»
Сергей Кисляк завершил миссию посла России в США
Спорт
Разбить в три касания. Дриусси тащит «Зенит» Манчини с «Рубином» Дубль Себастьяна Дриусси помог «Зениту» добыть вторую победу подряд. Теперь повержен «Рубин» Бердыева
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Секс-символы с Востока: главные турецкие актеры Сладкие, как рахат-лукум, и горячие, как солнце Антальи, эти актеры из Турции покорили сердца зрительниц со всего мира. «Кино Mail.Ru» представляет рейтинг самых красивых мужчин турецкого экрана
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь