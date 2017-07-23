Свежо и дождливо будет в Хабаровске на предстоящей неделе
Со среды преимущественно без осадков.
Со среды преимущественно без осадков.
Хабаровск, 23 июля, AmurMedia.
Неустойчивая погода ожидает хабаровчан на предстоящей рабочей неделе. В понедельник и вторник вероятен дождь, а уже со среды будет преимущественно без осадков, сообщила корр. ИА AmurMedia ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Людмила Игнатенко.
— На предстоящей неделе, особенно в первой ее половине, будет сохраняться неустойчивая погода. В понедельник, вторник возможен дождь. Со среды и до конца недели будет преимущественно без осадков. Ночные температуры в Хабаровске на новой неделе будут порядка 13−15 градусов. Для июля это достаточно прохладно. Днем воздух будет прогреваться не более чем до 20−23 градусов. Это первая половина недели. Потом постепенно температуры начнут повышаться, и к концу неделе снова будут достигать отметки 26−27 градусов тепла, — сообщил специалист.